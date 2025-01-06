Eski hakemler değerlendirdi: Kırmızı kart olmalıydı

"PENALTI YOK, DEVAM KARARI DOĞRU"

28. dakikada Djiku'nun eline koluna geliyor mu, ihlal mi?

Deniz Çoban: Burada Djiku'nun elinin üzerine temas ettiğini görüyorum topun, bileğine. Djiku tek başına yükselmiş olsa topa, önünde rakibi ya da kendi arkadaşı olmasa, bu kol burada asılı kalsa top üzerine düşse sakarlık yaptı, topu görüyor, ihlal ve penaltı derim. Hareketin doğası gereği bu kolunu aşağı indirme şansı yok. Kolu arkadaşının omzunda. Bilerek elle oynadı deme şansım yok. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Top elden önce Djiku'nun kafasına geldi. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. Oyun kuralı kitabında ne diyor, ekstra genişletme durumu yok elini, doğal konumda el.

Bahattin Duran: Elini indirebilir mi, neden indiremiyor, Djiku havaya çıkınca eli En-Nesyri'nin önce yüzüne sonra omzuna geliyor. Elini aşağı indirme şansı yok. Devam kararı doğru.