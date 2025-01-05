Jose Mourinho'dan sert açıklamalar: Oynadığımız toksik bir lig!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, ikinci devrenin ilk maçında En-Nesyri'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"6-7-8 OLABİLİRDİ"
"İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi."
"OYUNCULARIM ELİNDEN GELENİ YAPTI"
"Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik."
"OYNADIĞIMIZ TOKSİK BİR LİG"
"Çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Yarım şans pozisyonlarda bile şanssızlık yaşadık. Çok fazla pozisyona girdik. Son paslarda iyi olamadık. 2-1 bitmesi garip. Pratik olarak iyi bir sonuç ama 6, 7, 8 olabilirdi. Oyuncularım ellerinden geleni yaptık. Renkler farklı olsaydı maç 11'e 8 bitebilirdi. Oynadığımız lig toksik bir lig. Rakipler de bunu biliyor. Başka rakiplere karşı nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 kırmızı kart olması gerekiyordu. Bizim oyuncularımız bunu biliyor."
FARK SORUSUNA SERT YANIT
Jose Mourinho'dan 'Puan farkının kapanacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt:
"Gerçeği söylemeyi neden korkuyorsunuz? Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin."
"MAÇLARIMIZI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Dün sürekli ‘skandal’ kelimesini duyduğunu ve bu kelimeyi öğrendiğini ifade eden Mourinho, “Puan farkını kapatabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Rakibimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Ben maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum. Önemli olan şu; onlar nasıl puan kaybedecek? Bazı kelimeleri öğreniyorum. Sürekli duyduğum kelimeleri öğreniyorum. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum: skandal, skandal, skandal. Yeni bir kelime öğrendim. Düşünüyorum ki bazılarının hoşuna gidiyor. En kötüsü de kazanın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde kazanmak en kötüsüdür” şeklinde konuştu.
"ŞANSINA BU LİG YURT DIŞINDA FAZLA TAKİP EDİLMİYOR"
Türkiye liginde yaşananlar ve maçlardaki kararlarla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, “Ben Türkçe konuşmuyorum dolayısıyla televizyon izlemiyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum ama düşüncelerim var. 25 yıllık teknik direktörlük kariyerim, 35 yıllık futbol kariyerimi baz aldığınız zaman böylesini hiç görmedim. Sınırların ötesinde bir boyut bu. Burası benim ligim ve ben burada çalışıyorum. Minimum 2 yıl. Aslında futbolu seven çocukların ligi, bu lig sizin liginiz. Siz mutluysanız mutlu olun. Bence tek başına kulüp bunu çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp bununla mücadele edemez. Bana en çok dokunan şey oyunculara gösterilen tepkiler. Geçen sezon Krunic’e yapılan tepkiler bu sezon Samet’e yapılan tepkiler; şanslıyız ki Dusan bu tarz tepkilerle baş edebilecek karaktere sahip. Saklanmayacak ve korkmayacak bir oyuncu. Ama bizler için savaşmak çok zor. İçimizde yaşadığımız bölünmelerde tek çare çok çalışmalıyız. Şansına bu lig yurt dışında çok fazla takip edilmiyor. Biz sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.