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        Haberler Objektife Takılanlar Bennu Gerede, eleştirilere cevap verdi - Magazin haberleri

        Bennu Gerede: Türk toplumu, buna hazır değilmiş

        Önceki günlerde; "Hayalim sevişirken ölmek" şeklinde bir açıklama yapan Bennu Gerede, eleştirilere şöyle cevap verdi; "Türk toplumu, buna hazır değilmiş"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:17
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        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi.

        Katıldığı bir programda; “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" açıklamasıyla eleştirilen Bennu Gerede; “Türk toplumu bunu hazır değilmiş” diyerek yeni bir söylemde bulundu.

        Konunun büyütüldüğünü söyleyen Bennu Gerede; “Normal konular bunlar. Ne kadar bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Toplum olarak hazır değilmişiz. Sosyal medyadan ‘İyi ki varsınız’ diye yorumlar aldım. Kötü yorumları okumuyorum. Onları zavallı buluyorum zaten. Başka işleri güçleri yok, benden uzak dursunlar” diye konuştu.

        "Sevişirken ölmek istiyorum"
        "Sevişirken ölmek istiyorum" Haberi Görüntüle
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