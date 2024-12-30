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        Haberler Magazin Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede: Sevişirken ölmek istiyorum - Magazin haberleri

        Bennu Gerede: Sevişirken ölmek istiyorum

        Ünlü fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gerede; "Hayalim sevişirken ölmek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:43
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        Bennu Gerede, Youtube'da konuk olduğu bir programda dikkat çekici itiraflar yaptı. 4 çocuk annesi Gerede'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

        Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum.

        Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum.

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        Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim.

        Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır.

        Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor.

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        Babamdan ve iki eski sevgilimden fiziksel şiddet gördüm.

        Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim.

        4

        Birkaç kez dibe vurdum ama Anka kuşları gibi küllerimden doğdum.

        Hücrelerimle konuşuyorum. Her yeni ayda bir şeyler yazar, sonra onları toprağa gömerim. Dolunayda da çıkartıp yakarım.

        5

        Peru’da bir hafta kaldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti.

        Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı.

        #Bennu Gerede
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