Bennu Gerede: Sevişirken ölmek istiyorum
Ünlü fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gerede; "Hayalim sevişirken ölmek" dedi
Bennu Gerede, Youtube'da konuk olduğu bir programda dikkat çekici itiraflar yaptı. 4 çocuk annesi Gerede'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:
Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum.
Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum.
Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim.
Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır.
Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor.
Babamdan ve iki eski sevgilimden fiziksel şiddet gördüm.
Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim.
Birkaç kez dibe vurdum ama Anka kuşları gibi küllerimden doğdum.
Hücrelerimle konuşuyorum. Her yeni ayda bir şeyler yazar, sonra onları toprağa gömerim. Dolunayda da çıkartıp yakarım.
Peru’da bir hafta kaldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti.
Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı.