Bina iş makinesinin üzerine çöktü!

Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Uşak'ta feci bir olay yaşandı. Kentte bir bina, yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Olayda enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı
Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre kentte 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.