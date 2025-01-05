Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bina iş makinesinin üzerine çöktü! | Son dakika haberleri

        Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

        Uşak'ta feci bir olay yaşandı. Kentte bir bina, yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Olayda enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentte 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

        Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!