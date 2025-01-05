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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, şarkıları milyonlarca kez dinlenen Mavi Solman! "Senin Uğruna", "Deniyorum, ama", "Gözlerindeki Ay" parçalarıyla öne çıkan Mavi ile geçmişini, bugününü, müziğinin üretim sürecini ve hedeflerini konuştuk.

        Giriş: 05.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:10
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin en çok dinlenen ve kendi tarzını yaratan seslerinden Mavi Solman'ı konuk etti.

        2004 yılında İstanbul’da doğan Mavi Solman, sahne adıyla “Mavi” ülkenin en genç trap müzisyenlerinden biri. Ancak kendini tam olarak böyle de tanımlamıyor. Son albümü Monsieur'de sadece tek bir 'trap' müziği var. Onun nedeni de dinleyici kitlesinin hasretle beklediği bir şarkı olması.

        Müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Mavi, ilk şarkılarını 11 yaşında yazmaya başlıyor. Lise eğitimi için “Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi”nin yetenek sınavına giriyor ve sınavda 11. olarak okula girmeye hak kazanıyor. Okula bir yıl devam ettikten sonra ürettiği müzik tarzına odaklanabilmek için açık öğretim lisesine geçiyor.

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        16 yaşında Rap/Trap/Rock türlerini ustalıkla harmanlayan ve listeleri alt üst eden bir girişle profesyonel müzik yolculuğuna başlıyor.

        Mavi'nin müziği sadece ve sadece kendi iç sesinin üretimi. Bir şarkı üzerinde çalışırken yanında hiçkimseyi istemiyor. Müzik tarzında, üretim sürecinde kafasında 'acabalar' yok. Ne isterse onu yapıyor ve Mavi'ye göre bu dinleyici kitlesinin oluşmasındaki en önemli faktör de bu. Sadece kendisi olması.

        Mavi, toplamda 600 milyondan fazla dinlenme ve 3 milyondan fazla izleyiciye ulaşmayı başaran 20 yaşında tecrübeli bir genç.

        İşini ciddiye aldığı çok açık. Mavi ile ilgili bence en önemli 'şeytan tüyü' şu: Müziğinin türü size hitap etmese bile Mavi'nin performansını dinlemekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Bir şekilde sizi içine çekiyor. Çok zor, taklit edilmesi çok güç bir sesi ve tarzı var. Kendi alanında oyunun kurallarını biraz kendisi koyabilir gibi bir durum var hatta.

        Mavi; Hip Hop, R&B, Pop ve Rock gibi farklı türlerde çalışmalar yapıyor. Son albümü "Monsieur" de bunun kanıtı. Hatta albümün çıkış şarkısı olan "Kandıramazsın" biraz 2000'ler pop müziği havasında.

        Mavi'nin müziğe olan bağlılığı ve kendine açmayı başardığı alan, her genç sanatçı için umut dolu bir yolun varlığının kanıtı...

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