Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde goller 17 ve 45+5. dakikalarda En-Nesyri'den gelirken Hatayspor'un golünü ise 33. dakikada Boutobba kaydetti.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+6'da penaltı vuruşundan yararlanamadı.

33. DAKİKA | Atakaş Hatayspor, Bilal Boutobba'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Lamine Diack'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bilal Boutobba'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Filip Kostic'e çarpan top İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak ağlarla buluştu.

16. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçti. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Youssef En-Nesyri, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 39'a yükseltti. Hatayspor ise 9 puanda kaldı.

45+5. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Filip Kostic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında en son Yiğit Ali Buz'dan seken topa yükselen Youssef En-Nesyri, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.

AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'ye Hatayspor maçında kötü haber geldi. Maçın 55. dakikasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.

Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.