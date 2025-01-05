Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 18. hafta maçında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 17 ve 45+5. dakikalarda En-Nesyri'den gelirken Hatayspor'un golünü ise 33. dakikada Boutobba kaydetti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Sarı-lacivertlilerde goller 17 ve 45+5. dakikalarda En-Nesyri'den gelirken Hatayspor'un golünü ise 33. dakikada Boutobba kaydetti.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+6'da penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 39'a yükseltti. Hatayspor ise 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
GOLLER NASIL GELDİ?
16. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçti. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Youssef En-Nesyri, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.
33. DAKİKA | Atakaş Hatayspor, Bilal Boutobba'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Lamine Diack'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bilal Boutobba'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Filip Kostic'e çarpan top İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak ağlarla buluştu.
45+5. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Filip Kostic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında en son Yiğit Ali Buz'dan seken topa yükselen Youssef En-Nesyri, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.
AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'ye Hatayspor maçında kötü haber geldi. Maçın 55. dakikasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.
Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.
Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.
MERT HAKAN 6 MAÇ ARADAN SONRA KADRODAYDI
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç sonra kadroya dahil edildi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 44 gün sonra formasına kavuştu.
Mert Hakan Yandaş, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giydikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 lig ve 2 Avrupa Ligi maçını kaçırdı.
TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ
Fenerbahçeli bazı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kulüp yönetimine tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, yönetimi istifaya davet etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu. Kale direğine çarpan meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
11. dakikada Tadic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko, soldan atağa katılan Kostic'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında topu kapan Tadic, meşin yuvarlağı Dzeko'ya gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı oyuncu, kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.
24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fred, kale sahasına hareketlenen Kostic'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Erce gole izin vermedi. Dönen topu kapan Levent Mercan, arka direğe ortasına yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
33. dakikada Atakaş Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Diack'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutobba ceza sahası içine kat edip çaprazdan sert vurdu, Levent Mercan'a da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.
45+1. dakikada Tadic'in ortasında Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcu, kaleci İrfan Can'ın önde olduğunu görüp kendi yarı sahasından uzun mesafeli şut denedi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
45+5. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in kale sahasına gönderdiği sert ortada kaleci Erce'nin tokatladığı top Yiğit Ali Buz'un ayağına çarparak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden kafayla topu ağlara yolladı: 2-1
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.
49. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kaleci Erce'den dönen top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
58. dakikada Fred'in pasıyla topla buluşan Dzeko, savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.
90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Djiku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu saha kenarında izleyip penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko'nun kale sahasına yaptığı ortada Szymanski zor pozisyonda vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Erce kornere gönderdi.
Fenerbahçe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.