Anadolu buz kesti! Yağışlar azalıyor

6 Ocak Pazartesi gününden itibaren Türkiye’de yağışlar iyice azalıyor, meteorolojik olarak bir yüksek basınç alanının etkisine giriyoruz. Bu durum tıpkı bir hafta önce olduğu gibi hava kalitemizi düşürecek.

Yüksek basınç demek yukarı seviyede de havanın esmemesi, düşey ya da yatay yönlerde pek karışmaması demek oluyor. Bu durum İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Antalya, Gaziantep gibi büyük merkezler başta olmak üzere şehirlerde hava kirliliği insanı olumsuz etkileyebilir. Dağılamayan sis ve pus, günün erken saatlerinde Ankara-Eskişehir-Bolu-Bilecik arasında görüş mesafesini düşürecektir. Niğde-Afyonkarahisar-Manisa-İzmir yollarında da yarın sabah sis ve pus görülür.

REKLAM OCAK AYI YAĞIŞ AÇISINDAN ÇOK ZAYIF İstanbul’da hafta 10°C gibi bir sıcaklıkla başlıyor ama 7 Ocak Salı gününden itibaren gündüzler 15°C’ye kadar ısınıyor. Rüzgar 8 Ocak Çarşamba biraz kuvvetlenirken diğer günlerde zayıf esintiler var. Fazla üşütmeyen bir hafta olacak ama yağışların kesilmesi çok olumsuz bir durum. En çok yağış alabildiğimiz, ortalamaları yükselttiğimiz Ocak ayı bu yıl da yağış açısından çok zayıf geçiyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sonraki ilk yağmurları 12-13 Ocak’ta alabilir. Bir hafta sonraki hava durumunda yağmur ya da kar arayarak geçirdiğimiz bu Ocak ayının en azından son haftası, uzun süreli yağışlar getirebilir fakat bu durum hava tahmin modellerinde henüz cılız ihtimaller olarak kalıyor. Şimdilik güneşli gündüzlerin tadını çıkarabilmek dileğiyle. Hava kirliliğinin rahatsız ettiği bir bünyeye sahipsek, bu hafta maske kullanabilir, sabah ve gece saatleri dışarıda efor gerektiren işler, spor gibi faaliyetler yapmayabiliriz. Fakat bu hava koşullarının ve yüksek basıncın içinden en az 6 gün çıkamayacağız görünüyor.