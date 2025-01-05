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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi? İşte asıl yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi? O iddialara DMM'den yalanlama

        Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS'ın 2025'te yürürlüğe girmesi ile AB ülkelerine seyahat edecek olan yeşil ve gri pasaportluların sisteme kayıt olup onay bekleyeceği, ret cevabı alanların ise bu ülkelere giremeyeceği ifade edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi. AB'nin kendi sitesinde yer alan açıklamada da ETIAS'ın uygulanacağı ülkeler listesinde Türkiye yer almıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:55
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        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
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        Son günlerde AB ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişe dair haberler sosyal medyada ve pek çok haber sitesinde yer aldı.

        Buna göre Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025’in ilk yarısı Almanya, Fransa ve Hollanda da yürürlüğe girecek, gri ve yeşil pasaport sahipleri uçağa binmeden önce ETIAS’tan onayı beklenecek, onay gelmez ya da ret gelirse kişi bu ülkelere giriş yapamayacaktı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden haberlere ilişkin yalanlama geldi.

        DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN YALANLAMA

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada konuya açıklık getirilerek "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir" denildi.

        Açıklamada "Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır" diye eklendi.

        ETIAS NEDİR?

        ETIAS seyahat yetkisi, 30 Avrupa ülkesinden herhangi birine seyahat eden vizeden muaf vatandaşlar için bir giriş gereksinimi olarak tanımlanıyor.

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        Sınır güvenliğinin sağlanması, gümrük denetiminin güçlenmesi ve yolculara zaman kazandırmanın ana amaç olarak açıklandığı bu sistemde 18-70 yaş aralığındaki kişiler, belli bir ücret karşılığında gerekli seyahat belgelerini sisteme yüklüyor ve bir ön değerlendirme sürecinden geçiyorlar. Onaylanırsa giriş yapabilirken, ret alması durumunda bu kişi belirtilen AB ülkelerine giremiyor.

        ETIAS seyahat yetkisi üç yıl veya başvuruda kullandığınız pasaportun süresi dolana kadar geçerli sayılıyor. Yeni bir pasaport alınması durumunda da bu 7 euroluk ETIAS'ı tekrar almanız gerekiyor.

        TÜRKİYE, AB'NİN RESMİ SAYFASINDA DA LİSTEDE GÖRÜNMÜYOR

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de açıkladığı gibi Avrupa Birliği'nin kendi sitesinde de böyle bir bilgi yer almıyor. Son olarka 11 Kasım 2024'de güncellenen listede uygulama 30 Avrupa ülkesinden herhangi birine seyahat eden vizeden muaf ülke vatandaşları için geçerli. Türkiye zaten böyle bir vize muafiyeti kapsamında normal koşullarda da yer almıyor.

        Görsel: travel-europe.europa.eu
        Görsel: travel-europe.europa.eu

        GRİ VE YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ DE KAPSAM DIŞI

        Listede gri ve yeşil pasaport noktasında da bu kişiler halen 'istisna' olarak görülüyor.

        Yani Türkiye'de yeşil ve gri pasaport sahipleri için güncel bir değişiklik yok.

        Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de yeşil ve gri pasaport sahiplerinin 180 gün içinde, 90 güne kadar olan Avrupa seyahatlerinde Schengen vizesi prosedüründen muaf oldukları bilgisi alen yer alıyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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