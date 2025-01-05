Son günlerde AB ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişe dair haberler sosyal medyada ve pek çok haber sitesinde yer aldı.

Buna göre Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025’in ilk yarısı Almanya, Fransa ve Hollanda da yürürlüğe girecek, gri ve yeşil pasaport sahipleri uçağa binmeden önce ETIAS’tan onayı beklenecek, onay gelmez ya da ret gelirse kişi bu ülkelere giriş yapamayacaktı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden haberlere ilişkin yalanlama geldi.

Açıklamada "Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır" diye eklendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada konuya açıklık getirilerek "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir" denildi.

Sınır güvenliğinin sağlanması, gümrük denetiminin güçlenmesi ve yolculara zaman kazandırmanın ana amaç olarak açıklandığı bu sistemde 18-70 yaş aralığındaki kişiler, belli bir ücret karşılığında gerekli seyahat belgelerini sisteme yüklüyor ve bir ön değerlendirme sürecinden geçiyorlar. Onaylanırsa giriş yapabilirken, ret alması durumunda bu kişi belirtilen AB ülkelerine giremiyor.

ETIAS seyahat yetkisi, 30 Avrupa ülkesinden herhangi birine seyahat eden vizeden muaf vatandaşlar için bir giriş gereksinimi olarak tanımlanıyor.

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası doğru değildir. Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin… pic.twitter.com/Ef89O09IYj

ETIAS seyahat yetkisi üç yıl veya başvuruda kullandığınız pasaportun süresi dolana kadar geçerli sayılıyor. Yeni bir pasaport alınması durumunda da bu 7 euroluk ETIAS'ı tekrar almanız gerekiyor.

TÜRKİYE, AB'NİN RESMİ SAYFASINDA DA LİSTEDE GÖRÜNMÜYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de açıkladığı gibi Avrupa Birliği'nin kendi sitesinde de böyle bir bilgi yer almıyor. Son olarka 11 Kasım 2024'de güncellenen listede uygulama 30 Avrupa ülkesinden herhangi birine seyahat eden vizeden muaf ülke vatandaşları için geçerli. Türkiye zaten böyle bir vize muafiyeti kapsamında normal koşullarda da yer almıyor.