Galatasaray-Göztepe maçı yazar yorumları

Osman Şenher (Milliyet):

"Benim en çok beğendiğim futbolcu Sara oldu. Çocuk birinci bölgede basmadık yer bırakmadı. Torreira da iyi mücadele etti. Sara gerçekten çok önemli bir futbolcu ama bu yükü ne kadar kaldırabilir onu bilemiyorum. Evet, Galatasaray zorlandı ama üç puanı aldı. Göztepe kolay kolay mağlup olacak bir takım değil. Ben bu takımın puan cetvelinde daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Her takımın canını yakabilir. Bunun için Galatasaray’ın galibiyeti iyi futbol oynamasa da başarıdır."