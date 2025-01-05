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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada

        Ankara'da EGO sürücüsü ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden uzaklaşan kişi daha sonra durağa gelerek personele silahlı saldırıda bulundu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:49 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:49
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        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
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        Olay Keçiören Sanatoryum Caddesi'nde saat 15:55’te Emekli Durağı mevkinde meydana geldi. 252 numaralı hatta sefere çıkan EGO sürücüsü ile bir yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen sözlü tartışma yaşandı.

        İddiaya göre aynı kişi saat 17:40 sıralarında Atapark Hareket Noktası'na geldi ve sürücü personele tabancayla 3 el ateş ederek silahlı saldırıda bulundu. Duraktaki diğer personellerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde mermilerden bir tanesinin personelin bacağına geldiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından personel yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şüphelinin saldırıda bulunulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

        Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, " EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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