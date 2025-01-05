Ukrayna-Rusya Savaşı'nda karşılıklı saldırılar artıyor. Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Sumi kentini hedef almış ve saldırı sırasında yerleşim yerlerinde zarar görmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2'si çocuk olmak üzere 7 Ukrayna vatandaşının yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy ayrıca Sumi ve Kharkiv'e yönelik düzenlenen saldırıların 4 Ocak günü de güdümlü füzelerle devam ettiğini ifade etti. Zelenskiy Çernihiv şehrine düzenlenen saldırıda ise 40 binanın büyük hasar gördüğüne değinirken 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.