Fenerbahçe'den sert açıklama: Adaletin tesisi için yabancı hakem!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sert bir açıklama yayımlayarak, Süper Lig'de 'derhal' yabancı hakem uygulamasına geçilmesini talep etti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor. Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar, Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir. Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini; karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler. Bu çarpık düzen, Galatasaray’a her yolu açmakta, cesaret vermektedir. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler. Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur! Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır; Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!"

GENEL SEKRETERİMİZ VE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ BURAK KIZILHAN’DAN AÇIKLAMA



Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor.



Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı… pic.twitter.com/KRNQwAyRXZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 4, 2025

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YÖNETİCİLERDEN SERT TEPKİ!

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ahmet Ketenci, sosyal medya hesabından bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık." yazdı.