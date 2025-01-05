Ali Palabıyık: Galatasaray'ın penaltısı doğru karar!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray sahasında Göztepe'yle kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisini 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 11'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, Çevre Kontrolü programında mücadeledeki pozisyonları yorumladı.

"G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU" Öncelikle hakemi genel olarak değerlendirmek gerekiyor. Alper Akarsu müsabakaya iyi başlamasına rağmen, zaman zaman oyunun kontrolünü kaybetti. Verdiği veya vermediği kararlar, verdiği veya vermediği sarı kartlar, ceza alanı içinde yaşanan elle oynama pozisyonları... Maçtaki bence en doğru karar da el-yüz olarak kendi vermiş olduğu karardı. Cesaretle verilmesi bir karar, doğru bir şekilde verdiğini düşünüyorum. Djalma topa vurmadan önce Kaan Ayhan zıplamış ve kafa vurmak üzereyken, sol eliyle yapmış olduğu müdahaleden dolayı topa vuramayıp yerde kaldı. Djalma kafasıyla topu uzaklaştırdı. İlk müdahalenin topa vurmadan önce rakibin yüzüne karşı yapıldığından dolayı, oyuncuları korumak için UEFA'nın bu konudaki tavrı net. Bu pozisyonun karşılığı penaltı ve sarı kart olmalıydı. Eğer vermeseydi VAR hakeminin müdahale edeceğini düşünüyorum. REKLAM ❓ Galatasaray'a verilen penaltı kararı doğru muydu? 🤔



🎙️Ali Palabıyık: Pozisyonun karşılığı penaltı ve sarı karttı. Karar doğru. pic.twitter.com/ISHr9LXpiW — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025

OĞUZ ÇETİN: TEMEL AMAÇ TOPA VURMAK, KASIT YOK Bir kural geliyor UEFA tarafından, TFF hakemlere bildiriyor. Onun üzerine eğitim yapılıyor, çalışılıyor ama işin ruhu var. Kaan olduğu yerden sıçrıyor ama bu arada Djalma öncellediği için koşarak hızlanmış ve Kaan'ın üstünde. Temel amaç topa vurmak. Topa vururken koşarak hareket etmek zorunda ve burada bir kasıt yok. Oyuncunun amacı oraya çıkıp birine vurmak ya da zarar vermek değil. Konu, tamamen topa yönelen bir oyuncunun hareketi. Hakemlere söylenen bir şey var, dirsek varsa vereceksin. İş robotik hale geliyor, işin ruhu kaçıyor. 📺Çevre Kontrolü



🎙️Oğuz Çetin: Temel amaç topa vurmak. Topa vururken koşarak hareket etmek zorunda ve burada bir kasıt yok. Oyuncunun amacı oraya çıkıp birine vurmak ya da zarar vermek değil. Konu, tamamen topa yönelen bir oyuncunun hareketi. pic.twitter.com/oe9AAt0wJR — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025

- Ismail Jakobs'un Hugo'ya müdahalesi penaltı mıydı? Bu pozisyonda Victor Hugo topa vurmakta geç kaldı ve Jakobs'un üstüne düştü. Jakobs'un Hugo'ya herhangi bir müdahalesi olmadığı gibi, Hugo da Jakobs'un üstüne düştüğü için topa vuramadı. Bence burada devam kararı doğru. ❓ Ismail Jakobs'un Hugo'ya müdahalesi penaltı mıydı? 🤔



🎙️ Ali Palabıyık: Hugo topa vurmakta geç kaldı ve Jakobs'un üstüne düştü. Bence burada karar doğru. pic.twitter.com/zKyTn9ZcXw — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025

- Juan'ın ortasında top Lucas Torreira'nın eline çarptı mı? Bir önceki pozisyon Torreira'nın kafayla atmış olduğu gol olsa oyun farklı yerlere gidecek ve çok farklı şey konuşacaktık Galatasaray'la ilgili. Torreira'nın golünün iptal edilmesinden 30-40 saniye sonra yaşamış olduğu bu pozisyonda Torreira'nın eli doğal olmayan konumda, penaltı verilmeliydi. Saha içerisinde hakemin görebilmesi açısından ötürü çok zor ama VAR'ın farklı açılardan bunu yakalayıp hakeme izletmesi gerekiyordu. ❓ Juan'ın ortasında top Lucas Torreira'nın eline çarptı mı? 🤔



🎙️ Ali Palabıyık: Lucas Torreira'nın eli doğal olmayan konumda, penaltı verilmeliydi. pic.twitter.com/qsHW2tJveB — HT Spor (@HTSpor) January 4, 2025