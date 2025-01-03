Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!

Hastaneden çıktınız, yeni doğan bebeğinizle eve geldiniz. Sizin için artık yeni bir hayat başlıyor. Peki bebek bakımında neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, öncelikle eve gelen bebeğe tüm evi gezdirmek ve aile bireyleri tanıştırmak gerektiğini söylüyor. Sonrasında da bebek kundak yapılmalı mı? Bebek her gün yıkanmalı mı? Bebekler ilk bir ay görür mü? Kepçe kulaklı bebeklere taç takmak doğru mu? Bebek her ağladığında kucağa alınmalı mı? Bebeğe pudra kullanılır mı? Emzik bebeklere öneriliyor mu? Ağlayan bebek kucağa alınmalı mı? Bebekle nasıl konuşulmalı gibi merak edilen daha birçok soruya yanıt verdi.