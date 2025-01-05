Eski hakemler, Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı kararlarını yorumladı
Süper Lig lideri Galatasaray, 18. haftada konuk ettiği Göztepe'yi Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yenerek 2025'e galibiyetle başladı. Mücadele sonrası hakem Alper Akarsu ve VAR'ın kararları çok konuşuldu. Eski hakemler, Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte o pozisyonlar ve hakem otoritelerinin yorumları...
Soru: 8. dakikada Galatasaray lehine penaltı kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.
Bülent Yıldırım: İki tane şey var burada; objektif olarak oyun kuralları ortada, UEFA'nın verdiği kılavuz ortada. Bunu hakem sahanın neresinde görürse görsün faul diyecek. Djalma'nın müdahalesi dikkatli değildi, eli rakibin yüzünü buldu. Önce Kaan'ı ekarte etti, avantaj elde edip topla oynadı. Penaltı ve sarı kart doğru.
Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart doğru.
Ali Palabıyık: Maçtaki bence en doğru karar da el-yüz olarak kendi vermiş olduğu karardı. Cesaretle verilmesi bir karar, doğru bir şekilde verdiğini düşünüyorum. Djalma topa vurmadan önce Kaan Ayhan zıplamış ve kafa vurmak üzereyken, sol eliyle yapmış olduğu müdahaleden dolayı topa vuramayıp yerde kaldı. Djalma kafasıyla topu uzaklaştırdı. İlk müdahalenin topa vurmadan önce rakibin yüzüne karşı yapıldığından dolayı, oyuncuları korumak için UEFA'nın bu konudaki tavrı net. Bu pozisyonun karşılığı penaltı ve sarı kart olmalıydı. Eğer vermeseydi VAR hakeminin müdahale edeceğini düşünüyorum.
Barış Alper Yılmaz'ın taç kararına itirazı...
Bahattin Duran: Hakemleri eleştiriyoruz ya faulü görmezsin, kırmızıyı görmezsin, penaltıyı görmezsin ama affedemeyeceğiniz ihlaller vardır. Bunlar sizin kariyerinizi sorgulanır hale getirir. Yardımcı hakeme gözlerin işaret edip 'görmedin mi' diyor. Hakem görmedi, görüş alanı dışında, değerlendiremedi, uzaktı deme şansımız yok. Ne yaptığını görüp yanına gidiyor, gözünün içine bakıyor. Sarı kartı göstermezseniz sorgulanırsınız. Faulü, sarı kartı, kırmızı kartı atlayabilir. Hakem bu ihlali görüp es geçemez. Sonraki dedikleri dudak okuyamadığımız için bir şey diyemiyoruz ama hakem de çok yakın yaşananlara.
Bülent Yıldırım: Topun tamamı çıkmadı. Yardımcı hakemin önünde engel yok. Topu izlerken buna niçin taç kaldırdı emin olmadan. Birinci kusurlu yardımcı hakem. Tamam o bir hata yaptı. Barış'ın yaptığı harekete bakar mısınız? Sorunu yardımcı hakem yarattı ama Barış Alper'in bu tavırlarını hakemin kabul etmesi mümkün değil. Mutlaka sarı kart çıkmalıydı, ne dediğinden müstesna, orası spekülasyona girer. Buranın sarı kartsız geçilmesi kabul edilemez.
Bahattin Duran: Burada topun iz düşümü çizgiye düşer, top yerde ve zeminde. Aynı fikirdeyim. Barış Alper mutlaka ve mutlaka sarı kart görmeliydi.
Soru: 54. dakikada Koray Günter'in top eline geldi mi, penaltı kararı verilmeli miydi?
Bülent Yıldırım: Top net şekilde göğse çarpıyor.
Ali Palabıyık: Havadan gelen beklenmeyen bir top. Burada bakmamız gereken kriterler var, top mu ele geliyor yoksa el mi topa gidiyor? Koray'ın sol elini göğsüne getirmesiyle bir yumrukla topu uzaklaştırmış oldu. Bu pozisyonda iyi bir niyet sezmedim. VAR hakemi bile bu pozisyonu kaçırmış olabilir, incelenip incelenmediğini anlamadık. Koray Günter'in elinin o pozisyonda olmaması gerekiyordu.
Deniz Çoban: Top, göğüs reklamındaki 'y' harfine çarpıyor. Elin doğal aksiyonunda, sürtse bile penaltı diyemeyiz.
Bahattin Duran: Top eline gelse zaten parmaklar oynar, el oynar. Devam kararı doğru.
Barış Alper'in hakeme alkışlı tepkisi...
Deniz Çoban: Hakemin gözünün içine içine baka baka bu hareketi yaptı. İlk oldu orada kaçırdın. Buna nasıl sarı kart göstermezsin. Birinci sarı kart olur, ikinci sarı kart olur.
Bülent Yıldırım: Net şekilde hakeme dönük alkışlı protesto, başka bir hedef de söz konusu değil 'Bravo sana' diyor, net tartışmasız sarı kart. Bunun atlanması kabul edilebilir değil.
Bahattin Duran: Gerçekten bu sarı kartın atlanması kabul edilebilir değil. Bu her yerde sarı kart.
Soru: Bokele'nin Osimhen'e yaptığı harekette sadece faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Net sarı kart.
Deniz Çoban: Net sarı kart.
Bahattin Duran: Net faul, net sarı kart.
Soru: Göztepeli Hugo'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda Jakobs'un müdahalesine penaltı gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Çok riskli hamleyle ama doğru zamanda kramponun tabanıyla topla oynadı Jakobs. Jakobs'un Hugo ile hiçbir teması yok, topu blokladı. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararında şüphe bile yok.
Bahattin Duran: Topla oynadıktan sonra kontrolsüz hareket yapsa bile söyleriz ama riskli olsa bile doğru zamanlamayla topu kesti. Devam kararı doğru.
Ali Palabıyık: Bu pozisyonda Victor Hugo topa vurmakta geç kaldı ve Jakobs'un üstüne düştü. Jakobs'un Hugo'ya herhangi bir müdahalesi olmadığı gibi, Hugo da Jakobs'un üstüne düştüğü için topa vuramadı. Bence burada devam kararı doğru.
84. dakikada Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda Torreira elle oynadı mı, penaltı gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Torreira, kararlı kararsız kolunu çıkartacak önce, net şekilde elini genişletecek. Topa temas anında doğal mı değil mi tartışmasına sebep olacak. Bu pozisyon penaltı. Her ne kadar Torreira, kendini kısmış görünse bile kendini genişletti, genişletme anında yakalandı. Bu pozisyon penaltı.
Deniz Çoban: Torreira'nın kolu, doğal konumda değil. Doğalı aşağıda kalması, sakınıyorsa göğsünde kalması. Çok net kanıt var. Kol, vücudun dışında ve top geliyor. Vücudu genişletmiş. Torreira topa dirseğiyle vurup bir de yükseltti. Tartışmasız penaltı, VAR mutlaka müdahale etmeliydi.
Bahattin Duran: Kol açık geldi, kapattınız geldi tamam ama top dirseğine çarptı. Bu pozisyon penaltı. Torreira'nın sağ kolu doğal konumda değil. VAR müdahale etmeliydi, yeterli kanıtı vardı.
Ali Palabıyık: Bir önceki pozisyon Torreira'nın kafayla atmış olduğu gol olsa oyun farklı yerlere gidecek ve çok farklı şey konuşacaktık Galatasaray'la ilgili. Torreira'nın golünün iptal edilmesinden 30-40 saniye sonra yaşamış olduğu bu pozisyonda Torreira'nın eli doğal olmayan konumda, penaltı verilmeliydi. Saha içerisinde hakemin görebilmesi açısından ötürü çok zor ama VAR'ın farklı açılardan bunu yakalayıp hakeme izletmesi gerekiyordu.