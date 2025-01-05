Mert Günok tek başına direniyor!
Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında kan kaybını sürdürürken kaleci Mert Günok performansıyla alkış alan tek isim oldu.
Süper Lig'de son 9 maçında sadece Fenerbahçe'yi yenebilen Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında da beklenen görüntüsünden uzaktaydı.
Siyah-beyazlılar, hücumda varlık gösteremezken özellikle ilk yarıda ev sahibinin baskısına Mert Günok tek başına direndi.
Birbirinden kritik kurtarışlar yapan Mert, takımını da oyunda tuttu.
Tecrübeli kaleci, maç boyunca 5 kurtarışa imza attı.
2024 yılında Avrupa’nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci olmuştu.
Beşiktaş’ın ve A Millî Takım’ın deneyimli file bekçisi, yıl boyunca oynadığı 44 maçın 19’unda kalesini gole kapatmayı başardı.