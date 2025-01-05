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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif iddiası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Gürcü yıldız için yaptığı yeni teklifi açıkladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:31
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        Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de hücum bölgesi.

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        Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze için yeni bir iddia gündeme geldi.

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        Fransız basını, Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a sunduğu yeni teklifini duyurdu.

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        YENİ TEKLİF 21 MİLYON EURO

        Telefoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

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        LYON KABUL ETMEDİ

        Lyon'un Galatasaray'dan gelen 21 milyon euro'luk bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

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        TRANSFER AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

        Lyon'un Ligue 1'de oynayacağı Montpellier maçı öncesi basın toplantısında konuşan Gürcü futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine değinmişti.

        Mikautadze, 'Buraya geleli daha 6 ay oldu. Lyon'a ve önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Benimle ilgili yazılan haberlerle ilgilenmiyorum. Transfer dönemi böyledir. Endişelenmenize gerek yok.' ifadelerini kullanmıştı.

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        TÜRKİYE REKORU KIRILABİLİR

        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 19.5 milyon € karşılığında renklerine bağlayarak tarihi bir rekor kırmıştı. Süper Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli En-Nesyri' için harcanmışken olası Mikautadze transferinin bu rekoru kırabileceği ifade ediliyor.

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