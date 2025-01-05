Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Gürcü yıldız için yaptığı yeni teklifi açıkladı. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de hücum bölgesi.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze için yeni bir iddia gündeme geldi.
Fransız basını, Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a sunduğu yeni teklifini duyurdu.
YENİ TEKLİF 21 MİLYON EURO
Telefoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
LYON KABUL ETMEDİ
Lyon'un Galatasaray'dan gelen 21 milyon euro'luk bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
TRANSFER AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Lyon'un Ligue 1'de oynayacağı Montpellier maçı öncesi basın toplantısında konuşan Gürcü futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine değinmişti.
Mikautadze, 'Buraya geleli daha 6 ay oldu. Lyon'a ve önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Benimle ilgili yazılan haberlerle ilgilenmiyorum. Transfer dönemi böyledir. Endişelenmenize gerek yok.' ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE REKORU KIRILABİLİR
Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 19.5 milyon € karşılığında renklerine bağlayarak tarihi bir rekor kırmıştı. Süper Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli En-Nesyri' için harcanmışken olası Mikautadze transferinin bu rekoru kırabileceği ifade ediliyor.