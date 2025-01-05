Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif iddiası!

TÜRKİYE REKORU KIRILABİLİR

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 19.5 milyon € karşılığında renklerine bağlayarak tarihi bir rekor kırmıştı. Süper Lig'de bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli En-Nesyri' için harcanmışken olası Mikautadze transferinin bu rekoru kırabileceği ifade ediliyor.