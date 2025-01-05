Olay, gece saat 02.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre göre, bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Burcu Seymen ve Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik Altay bir süredir görüşüyordu.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ VURDU

Dün akşam saatlerinde Seymen'in evine gelen Melik Altay ile Seymen arasında iddialara göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle evden 2 el silah sesi duyuldu. Daireden gelen silah sesleri ihbarına giden ekipler içeride Burcu Seymen’in cansız bedeni ile karşılaştı.