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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!

        İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede yaşayan Melik Atay, kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma yüzünden sevgilisi Burcu Seymen'i silahla vurarak öldürdü. Ardından kendine ateş eden Altay ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılan Altay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

        Giriş: 05.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:29
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        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
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        Olay, gece saat 02.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre göre, bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Burcu Seymen ve Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik Altay bir süredir görüşüyordu.

        ÖNCE SEVGİLİSİNİ VURDU

        Dün akşam saatlerinde Seymen'in evine gelen Melik Altay ile Seymen arasında iddialara göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle evden 2 el silah sesi duyuldu. Daireden gelen silah sesleri ihbarına giden ekipler içeride Burcu Seymen’in cansız bedeni ile karşılaştı.

        Aynı evde sevgilisi Melik Altay da ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Altay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İkilinin komşularından elde edilen bilgilere göre sürekli tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olay günü yine kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın ardından Altay önce kız arkadaşı Burcu Seymen’i silahla vurarak öldürdü. Ardından kendine ateş ederek intihara kalkıştı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Burcu Seymen
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