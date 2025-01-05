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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amcasını defalarca bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Amcasını defalarca bıçakladı!

        Bursa'da 20 yaşındaki Kadir Z., 27 yaşındaki amcası Efe Z.'yi bir alışveriş merkezinin önünde bıçaklayarak ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 20:00 Güncelleme: 05.01.2025 - 20:00
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        Amcasını defalarca bıçakladı!
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        Bursa'da Kadir Z. (20), tartıştığı amcası Efe Z.’yi (27) defalarca bıçakladı. Efe Z.’nin ağır yaralandığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Efe Z. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Efe Z.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

        Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.’nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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