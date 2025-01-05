Fenerbahçe-Hatayspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

STAT: Ülker

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar

9. RANDEVU

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya geliyor. İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu. Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.