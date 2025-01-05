Fenerbahçe-Hatayspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe-Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 18. hafta maçında Hatayspor'u konuk ediyor. 36 puanı bulunan sarı-lacivertliler, düşme hattındaki rakibini mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürmek istiyor. 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor da güçlü rakibini devirip kümede kalma umudunu sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
STAT: Ülker
HAKEM: Oğuzhan Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, AboubakarMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.
İKİ İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, Hatayspor karşısında kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
9. RANDEVU
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya geliyor. İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.
Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu. Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.