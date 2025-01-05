Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Fenerbahçe-Hatayspor maçı CANLI YAYIN - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Fenerbahçe-Hatayspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe-Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 18. hafta maçında Hatayspor'u konuk ediyor. 36 puanı bulunan sarı-lacivertliler, düşme hattındaki rakibini mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürmek istiyor. 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor da güçlü rakibini devirip kümede kalma umudunu sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.01.2025 - 18:00 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

        STAT: Ülker

        HAKEM: Oğuzhan Çakır

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

        Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.

        İKİ İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, Hatayspor karşısında kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

        9. RANDEVU

        Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya geliyor. İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.

        Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu. Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!