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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mustafa Denizli: Bana göre maçın kahramanı Edin Dzeko - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli: Bana göre maçın kahramanı Edin Dzeko

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:50
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        Mustafa Denizli: Maçın kahramanı Edin Dzeko
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        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 yendi.

        Türk futbol dünyasının duayen isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesini değerlendirdi.

        İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

        Benim için maçın kahramanı sıralaması; Dzeko, Çağlar, Amrabat ve En-Nesyri şeklinde. En-Nesyri biraz daha dikkatli, soğukkanlı ve vuruşları iyi olsa kendi rekorunu kırabilirdi. Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen bugün 90 dakikadan fazla müthiş bir mücadele ortaya koydu.

        Fenerbahçe o kadar çok yan pas yapıyor ki, oyuncular kilit pasları özgüvensiz atıyor. Taraftarların tepkileri oyuncuları çok etkiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte uzak ara Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip. Futbolcuların bu tepkiyi görmemesi lazım. Tribünlerden yükselen olumsuz hava Fenerbahçe'yi korkak oynamaya itiyor.

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        Kadıköy, rakipleri için bir korku evi olmaktan uzaklaşmış gözüküyor. Bir takım taraftarının güveni ve desteğiyle yukarıya çıkabiliyor. Ne olursa olsun futbolcu, duygularıyla hareket eder. Tribünden çıkan bir ses ya coşturur ya da ayaklarını titretir hale getirir. Fenerbahçe bu durumu bu akşam final paslarında, kestiği toplarda 10 defa yaşadı. O yüzden sadece güçlü bir kadro yetmiyor. Fenerbahçe taraftarı, kendi stadını takımına baskı yaratacağı bir yer olarak görmemeli.

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