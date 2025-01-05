Mustafa Denizli: Bana göre maçın kahramanı Edin Dzeko

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 yendi.

Türk futbol dünyasının duayen isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesini değerlendirdi.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri:

Benim için maçın kahramanı sıralaması; Dzeko, Çağlar, Amrabat ve En-Nesyri şeklinde. En-Nesyri biraz daha dikkatli, soğukkanlı ve vuruşları iyi olsa kendi rekorunu kırabilirdi. Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen bugün 90 dakikadan fazla müthiş bir mücadele ortaya koydu.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Edin Džeko, ilerleyen yaşına rağmen bugün 90 dakikadan fazla müthiş bir mücadele ortaya koydu." pic.twitter.com/1beuU3jOsG — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2025

Fenerbahçe o kadar çok yan pas yapıyor ki, oyuncular kilit pasları özgüvensiz atıyor. Taraftarların tepkileri oyuncuları çok etkiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte uzak ara Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip. Futbolcuların bu tepkiyi görmemesi lazım. Tribünlerden yükselen olumsuz hava Fenerbahçe'yi korkak oynamaya itiyor.

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📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Fenerbahçe oyuncularının bugün yaptığı dip pasların çoğu kendine güvenle atılmadığı için rakibe gitti." pic.twitter.com/yXDWlClDWT — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2025

Kadıköy, rakipleri için bir korku evi olmaktan uzaklaşmış gözüküyor. Bir takım taraftarının güveni ve desteğiyle yukarıya çıkabiliyor. Ne olursa olsun futbolcu, duygularıyla hareket eder. Tribünden çıkan bir ses ya coşturur ya da ayaklarını titretir hale getirir. Fenerbahçe bu durumu bu akşam final paslarında, kestiği toplarda 10 defa yaşadı. O yüzden sadece güçlü bir kadro yetmiyor. Fenerbahçe taraftarı, kendi stadını takımına baskı yaratacağı bir yer olarak görmemeli.