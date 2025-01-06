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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medya deneyi Mert Yetiştiren'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama! | Son dakika haberleri

        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!

        İzmir'de, üzerine kolonya döküp kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması için video çekmek isterken üzerine kolonya döküp kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yetiştiren'e ilişkin, "Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.01.2025 - 08:11 Güncelleme: 06.01.2025 - 08:12
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        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
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        İzmir'in Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 17 Aralık'ta, edinilen bilgiye göre, evde tek başına olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, iddiaya göre bir sosyal medya uygulamasındaki kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

        KOLONYA DÖKÜP ÜZERİNİ YAKTI

        AA ve İHA'daki habere göre üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi.

        AİLESİ HASTANEYE KALDIRDI

        Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı.

        17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de, bir sosyal medya uygulaması için video çekmek istediği esnada üzerine kolonya döküp kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mert Yetiştiren'e ilişkin açıklamada bulundu.

        "SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GEREKLİDİR"

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Mert Yetiştiren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

        Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir.

        "ÇOCUKLARIMIZI ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUMALIYIZ"

        Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."

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