Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji uyardı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var - 6 Ocak Hava Durumu - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 3 ila 5 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:40 Güncelleme: 06.01.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 11°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu

        Bursa

        Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Bulutlu -2°

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Kaza sonrası kavga! O anlar kamerada
        Kaza sonrası kavga! O anlar kamerada
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        "Penaltı pozisyonunda hakem kendi karar vermeliydi"
        "Penaltı pozisyonunda hakem kendi karar vermeliydi"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Mustafa Denizli: Maçın kahramanı Edin Dzeko
        Mustafa Denizli: Maçın kahramanı Edin Dzeko