Ali Palabıyık, HT Spor'da Fenerbahçe-Hatayspor maçındaki kararları değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, HT Spor ekranlarındaki Çevre Kontrolü programında mücadeledeki pozisyonları yorumladı.

"OĞUZHAN ÇAKIR VERMESİ GEREKE TÜM KARARLARI VAR'LA VERDİ"

"Sahadaki hakem, VAR olmasaydı çünkü 1 ay sonra Yunanistan'a eğitime gidecek ve sonra UEFA'da maçlara çıkmaya başlayacak ve o çıkacağı maçlarda VAR olmayacak. Şimdi Oğuzhan Çakır'a bakıyoruz son yönettiği müsabakalarda özellikle büyük takımların çıkmış olduğu maçlarda cesaretle vermesi gereken, görmesi gereken tüm kararları VAR'la verdi. Kendi karar verdiği bir pozisyon yok henüz, o zaman UEFA'da bunu nasıl yapacaksın? Orada Gençler Ligi maçlarına çıkacak Konferans Ligi maçlarına çıkacak, orada VAR olmayan maçlar var."

📺 Çevre Kontrolü



🎙️ Ali Palabıyık: "Oğuzhan Çakır, çıktığı büyük takımların maçlarında cesaretle vermesi gereken kararların tamamında VAR'dan destek aldı." pic.twitter.com/wKAKBLf1y7 — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2025 "OSAYI'NİN ERCE'YE YAPTIĞI HAREKET SARI KART GEREKTİRİRDİ" "Erce için çok tehlikeli bir hareket çünkü Erce'nin eliyle kontrol edebileceği bir topa gergin bir ayakla orada Osayi Samuel'in yapmış olduğu tabanıyla özellikle ayağının ucuyla yapmış olduğu bir hareket mutlaka sarı kart gerektirirdi. Bu pozisyon için kırmızı kart beklentileri olmuş ama bence burada kırmızıya gerek yok. Oyuncunun niyeti tamamen top ama kaleci eliyle topu tuttuğu anda Erce'nin koluna tabanı geliyor bence burada sarı kart vermesi yeterli olurdu ancak sahada bunu göstermedi."

📺 Çevre Kontrolü



🎙️ Ali Palabıyık: "Osayi'nin Erce'ye yaptığı müdahalede sarı kart gerekirdi." pic.twitter.com/YThElzKQfC — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2025 ABOUBAKAR VE FRED'İN POZİSYONU "Lamine Diack'ın yapmış olduğu hareketin mutlaka kartsız geçiştirilmemesi gerekiyordu. Orada bir sarı kart göstermiş olsaydı belki bu olayların önüne geçebilirdi. Aboubakar'da heralde yorgunluğun vermiş olduğu etkiyle son dakikalarda da çok etkisizdi kendisi. Bu pozisyonda Fred'e bir tepki gösterdi. O sırada Fred kendini yerde buldu. Oradaki müdahale kırmızı kartı gerektirir mi? Bence gerektirmez. Hakem doğru bir şekilde hem Fred'e hem de Aboubakar'a sarı kart göstererek oradaki pozisyonu doğru bir şekilde yönetti."