ABD'de kış fırtınası: Şelale dondu, 5 eyalette OHAL ilan edildi
ABD'de Washington, New Jersey ve New York'ın bulunduğu ülkenin doğusunda ortaya bölgelerini kapsayan alanda soğuk hava koşullarını etkisini gösteriyor. Beklenen kış fırtınası yoğun kar yağışı ve buzlu koşullardan ülke genelinde 60 milyonu aşkın kişinin etkilenmesi beklenirken; 5 eyalette OHAL ilan edildi, soğuk hava nedeniyle New York'taki Kaaterskill Şelalesinin de donduğu görüldü
ABD "son 10 yılın en şiddetli kar yağışına" hazırlanıyor.
Washington DC, New Jersey ve New Yorkun da bulunduğu ülkenin doğusundan orta bölgelerini kapsayan alanda soğuk hava şartları etkili oluyor.
Ülkenin en büyük kenti New York'ta pazartesi günü kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
5 EYALETTE OHAL İLAN EDİLDİ
Diğer yandan yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'de olağanüstü hal ilan edildi.
Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.
ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.
Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.
ŞELALE DONDU
New York eyaletideki Catskill bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle eyaletin en yüksek şelalelerden biri olan Kaaterskill Şelalesi dondu.
Meteorologlara göre, bölgede beklenen kış fırtınası yoğun kar yağışı, buzlu koşullar ve hızla düşen sıcaklıkları beraberinde getirmesiyle ülke genelindeki 60 milyon kişiyi etkileyeceği ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor.
*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.