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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa edecek mi? | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa edecek mi?

        Kanada basını, 2015'ten bu yana Kanada Başbakanı olarak görev yapan Justin Trudeau'nun istifa etmeye karar verdiği ve bunu kamuya açıklamayı düşündüğü yazdı. Trudeau'nun istifa kararının arkasında partisinin anketlerdeki desteğinin azalması sonucu artan istifa çağrıları olduğu öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.01.2025 - 08:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 08:16
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        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
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        2015'ten bu yana Kanada Başbakanı olarak görev yapan Justin Trudeau'nun istifa etmeye karar verdiği ve bunu kamuya açıklamayı düşündüğü iddia edildi. Trudeau'nun istifa edeceği yönündeki haber Kanada merkezli Globe and Mail gazetesi tarafından ortaya atıldı.

        Globe and Mail, 53 yaşındaki Trudeau'nun dokuz yıllık iktidarının ardından Kanada'nın iktidardaki Liberal Partisi'nin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının beklendiğini yazdı.

        Gazeteye konuşan kaynaklar, Trudeau'nun istifa kararını ne zaman açıklayacağını kesin olarak bilmediklerini ancak bunun Çarşamba günü Liberal milletvekillerinin acil toplantısından önce gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

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        Trudeu'nun olası istifa sebebinin Ekim ayında ülkede gerçekleşecek seçim anketlerinde Liberal Parti'nin desteğinin git gide azalması ve Muhafazakar Parti'nin desteğini güçlü bir şekilde artırması gösteriliyor. Çok sayıda Liberal Parti üyesi de anket sonuçlarından endişe duyarak Trudeau'yu istifa etmeye çağırmıştı.

        Globe and Mail haberine göre, Trudeau'nun hemen istifa edip etmeyeceği veya partiye yeni bir lider seçilene kadar başbakan olarak kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

        2013 YILINDA PARTİ LİDERİ OLDU

        Trudeau, parti derin bir sıkıntı içindeyken ve Avam Kamarası'nda ilk kez üçüncü sıraya düştüğünde 2013 yılında Liberal Parti'nin liderliğini devraldı. 2015'ten bu yana da Kanada Başbakanı olarak görev yapıyor.

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        #kanada
        #Justin Trudeau
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