Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa edecek mi?

2015'ten bu yana Kanada Başbakanı olarak görev yapan Justin Trudeau'nun istifa etmeye karar verdiği ve bunu kamuya açıklamayı düşündüğü iddia edildi. Trudeau'nun istifa edeceği yönündeki haber Kanada merkezli Globe and Mail gazetesi tarafından ortaya atıldı.

Globe and Mail, 53 yaşındaki Trudeau'nun dokuz yıllık iktidarının ardından Kanada'nın iktidardaki Liberal Partisi'nin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trudeau'nun istifa kararını ne zaman açıklayacağını kesin olarak bilmediklerini ancak bunun Çarşamba günü Liberal milletvekillerinin acil toplantısından önce gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. REKLAM Trudeu'nun olası istifa sebebinin Ekim ayında ülkede gerçekleşecek seçim anketlerinde Liberal Parti'nin desteğinin git gide azalması ve Muhafazakar Parti'nin desteğini güçlü bir şekilde artırması gösteriliyor. Çok sayıda Liberal Parti üyesi de anket sonuçlarından endişe duyarak Trudeau'yu istifa etmeye çağırmıştı.