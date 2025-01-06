6 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* DEM Parti heyeti bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti heyeti ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan iel görüştü. Sırrı Süreyya Önder: Kapsamlı açıklamayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretimizden sonra yapacağız
* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de PKK/YPG varlığının ortadan kaldırılması an meselesi
* TL'nin reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
* CES 2025, teknoloji dünyasının geleceğine yön veren yenilikleri Las Vegas'ta bir araya getirdi
* Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un hit şarkılarından "Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı
* Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün acil durum toplantısı yapıyor. Toplantıda Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmamama kararı, hakem hataları ve gündem değerlendirilecek
* Aile hekimleri bugün Türkiye genelinde 5 günlük iş bırakma eylemine başladı