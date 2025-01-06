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        Anasayfa Video 6 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ocak 2025 - 17:17 Güncelleme: 06 Ocak 2025 - 17:23

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * DEM Parti heyeti bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti heyeti ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan iel görüştü. Sırrı Süreyya Önder: Kapsamlı açıklamayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretimizden sonra yapacağız

        * Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de PKK/YPG varlığının ortadan kaldırılması an meselesi

        * TL'nin reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

        * CES 2025, teknoloji dünyasının geleceğine yön veren yenilikleri Las Vegas'ta bir araya getirdi

        * Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un hit şarkılarından "Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı

        * Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün acil durum toplantısı yapıyor. Toplantıda Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmamama kararı, hakem hataları ve gündem değerlendirilecek

        * Aile hekimleri bugün Türkiye genelinde 5 günlük iş bırakma eylemine başladı

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