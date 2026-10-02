Bugün Ne Oldu? 2 Ekim 2026 haberleri: Fon koordinasyon kurulu toplantısından ne çıktı? Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı, Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor

FON KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDAN NE ÇIKTI?

Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişiklikler ve çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüleceği bildirildi. "Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

FERHAT GÜNDOĞDU İLE YASİN KOL ARASINDAKİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı. Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Yasin Kol, "İddaa veya bahis oynamadım, birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim" derken MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

'MHK USULSÜZ İŞLEM YAPTI' İDDİASI

Soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan eski hakem Emre Altun, 2024 yılında 2 gün içerisinde 2 farklı klasman listesi hazırlandığını ve MHK Talimatnamesine göre bu işlemin usulsüz olduğunu belirtirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında da, "Sadece kendilerine yakın hakem ve gözlemcilere görev verildi" iddiasını dile getirdi. Tanık olarak ifade veren eski hakem Süleyman Abay ise son dönemde hakem atama sistemine müdahale edildiğini ileri sürdü.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BÜLENT ÖZMEN DAHİL 28 GÖZALTI

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bülent Özmen ile birlikte 28 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında arama yapıldığı bildirildi.

ESKİ BAKAN DENİZOLGUN’UN ÖLÜMÜNE 3 DAVA

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, özel doktoru ve 3 Adli Tıp Kurumu görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında 3 ayrı kamu davası açıldı. Şüphelilere yalan tanıklık, belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme suçlamaları yöneltilirken, Denizolgun'un olay sonrası kaybolan cep telefonuna ilişkin de 2 kişi hakkında kamu davası açıldı.

FRANSA'DA ÖĞRENCİ PROTESTOLARI: 2 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Fransa'daki öğrenci protestolarına bakacağız şimdi... Öğretmen açığı ve bakımsız okul binaları nedeniyle onlarca lise öğrencisinin protesto gösterileri bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 400 okul olaylardan etkilenerek geçici süreliğine kapatıldı. Çoğu öğrenci 2 bin kişi gözaltına alındı.

A MİLLİ TAKIM, BELÇİKA DEPLASMANINDA SİFTAH PEŞİNDE

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında bu akşam Belçika'ya konuk oluyor. Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki mücadelede Fransa ve İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Belçika karşısında alınacak olası bir mağlubiyet halinde ise teknik direktör Montella'nın koltuğu tehlikeye girebilir... Millilere başarılar diliyoruz.

YAPAY ZEKA KULLANIMI İKİYE KATLANDI

Bu arada yapay zekayı epey sevmiş görünüyoruz. TÜİK verilerine göre üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı 2025'te yüzde 19,2 iken 2026'da yüzde 37,6'ya yükseldi. Yapay zeka teknolojilerinden yararlanan girişimlerin oranı da yüzde 7,5'ten yüzde 14'e çıktı.