Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Hem iletişimde kalmamızı hem de sayısız bilgiyi ve uygulamayı avucumuzun içine getiren bu cihazlar, gençler arasında da her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak, akıllı telefonların sağladığı kolaylıklar, beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Özellikle sosyal medya bağımlılığı ve mobil oyunlar, öğrencilerin değerli zamanlarını farkında olmadan tüketiyor. Güvenlik problemleri de bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

7 VE 8. SINIFLAR ARASINDA POPÜLER OLDU Son zamanlarda, lise giriş sınavına hazırlanan öğrenciler ve aileleri arasında ilginç bir trend ortaya çıktı: tuşlu telefonlar. Akıllı telefonların dikkat dağıtıcı özelliklerinden uzak durmak isteyen veliler, çocuklarını eski teknoloji olan tuşlu telefonlara yönlendiriyor. 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında hızla yayılan bu yeni moda, özellikle velilerin dikkatini çekiyor.

REKLAM Birçok veli, çocuklarının ders çalışma saatlerinde daha verimli olabilmeleri için akıllı telefonları yerine tuşlu telefonları tercih ediyor. Tuşlu telefonlar, sosyal medya ve mobil oyunlar gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmayı sağlarken, temel iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sayede öğrenciler, ders çalışma saatlerinde daha az dikkat dağılması yaşayıp, sınavlara daha iyi odaklanabiliyorlar.

EĞİTİM UZMANLARI BU YAKLAŞIMI DESTEKLİYOR Eğitim uzmanları da velilerin bu yaklaşımını destekliyor. Sosyal medya bağımlılığı ve mobil oyunların, öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkilediği yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş durumda. Bu bağlamda, tuşlu telefonların öğrenciler için daha sağlıklı bir alternatif olduğu vurgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda Eğitimci ve sosyolog İpek Coşkun AA'ya verdiği bir demeçte, sosyal medyanın aşırı kullanımının gençler ve çocukların psikolojilerine daha az zarar vermesi amacıyla ebeveynlere belirli dönemlerde iletişim için çocuklarına tuşlu telefon vermelerini önermişti.

DİJİTAL DÜNYANIN İMKANLARINDAN KOPMAMAK ÖNEMLİ Elbette, tuşlu telefonların bu yeniden yükselişi, akıllı telefonların sağladığı birçok avantajdan da mahrum kalma riskini beraberinde getiriyor. Dijital dünya ile bağlantılı kalmak, bilgiye hızlıca erişmek ve birçok uygulama sayesinde hayatımızı kolaylaştırmak, günümüz teknolojisinin sunduğu önemli faydalar arasında yer alıyor. Bu kolaylıkların arasında ders çalışma teknikleri, bilgiye hızlı ve kolay erişim gibi okul hayatını destekleyebilecek dijital gelişmeler de yer alıyor.