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        Haberler Gündem 3. Sayfa ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi | Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!

        Kocaeli'nde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan 56 yaşındaki Maksut Beytaş hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen ve olay yerinden kaçan zanlının, Beytaş'ın husumetlisi olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:44
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        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        AA ve İHA'daki habere göre vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet ettiği Beytaş, kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        'HUSUMETLİSİ VURDU' İDDİASI

        Cinayeti işleyen zanlının, Beytaş'ın husumetlisi olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Ekiplerin, zanlının yakalanması için çalışması sürüyor.

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