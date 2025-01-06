ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
Kocaeli'nde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan 56 yaşındaki Maksut Beytaş hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen ve olay yerinden kaçan zanlının, Beytaş'ın husumetlisi olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI
AA ve İHA'daki habere göre vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet ettiği Beytaş, kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
'HUSUMETLİSİ VURDU' İDDİASI
Cinayeti işleyen zanlının, Beytaş'ın husumetlisi olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Ekiplerin, zanlının yakalanması için çalışması sürüyor.