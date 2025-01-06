"Kırık olan parça üzerinde önde vahşi bir hayvan gövdesi var ama baş kısmı yok. Arkasında ise bir yaban keçisinin baş kısmı tespit edildi. Kabın kenarında hayvan mücadelesi sahnesi tespit ettik. Bu figürün Anadolu parsı olabileceği yönünde düşüncemiz dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanlığı ile irtibata geçildi, fotoğraflar gönderildi. Yapılan görüşmeler sonrasında Yaban Hayatı Daire Başkanlığındaki ilgili arkadaşlar kaptaki hayvan figürünün büyük olasılıkla Anadolu parsına ait olabileceğini belirtti."