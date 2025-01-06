Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası transfer zirvesi!
Süper Lig'i namağlup götüren Galatasaray'da gözler transfere döndü. Sarı-kırmızılı kulübün transfer komitesi bir araya gelirken yol haritası da şekillendi. Lyon'dan Mikautadze'nin yanı sıra PSG'den Milan Skriniar transferleri için masada olan Cimbom somut adımlar atma kararı aldı. İşte detaylar...
Ligin flaş ekibi Göztepe’yi 2-1’le geçen Galatasaray’da gözler artık transfere çevrildi. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek bir oyuncu ile sağ bekte de oynayabilen bir stoper arayan sarı-kırmızılılarda flaş gelişme yaşandı.
Başkan Dursun Özbek, Teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu ile scout ekibi üyeleri durum değerlendirmesi için bir toplantı gerçekleştirdi.
Okan Buruk’un fikirleri alınırken idareciler ise yürütülen görüşmelere ve kaynak çalışmalarına dair son bilgileri aktardı. İlgilenilen oyuncular masaya yatırılırken Okan Buruk da kulübün şartlarının isteklerinden daha önemli olduğunu ifade etti.
Lyon’dan Mikautadze’nin yanı sıra PSG’den Milan Skriniar transferleri için masada olan Cimbom somut adımlar atma kararı aldı.
Mikautadze için 25 milyon Euro’nun üzerinde bir gelir bekleyen Lyon ile bugün yeniden masaya oturulacak. 17 milyon Euro’luk ilk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar revizeli teklifini Fransız kulübüne iletecek.
Galatasaray net bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro önerecek. Cimbom’un teklif paketinde 20 milyonun yanı sıra 3 milyon Euro’luk da bonus maddeleri yer alacak. Sarı-kırmızılı yetkililer oyuncu satmak durumunda bulunan Lyon’un bu teklife ikna olmasını bekliyor.
Galatasaray, Milan Skriniar’a ise belli bir süre verecek ve bu süre içerisinde kararını bildirmesini isteyecek. PSG’den yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper ikinci yarı için olan maaşının tamamını istiyordu.
Sarı-kırmızılılar, 5 milyon Euro’luk kısmın yarısını ödemeyi PSG’ye teklif etti. PSG ise gözden çıkarmak istediği oyuncunun maaşını paylaşmaya sıcak bakmıyor.
Skriniar ise 5 milyon Euro’luk ücretini almazsa Galatasaray’a gelmeyi düşünmüyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Avrupa’nın dev kulüpleri de Skriniar ile ilgileniyor.