Spor yazarları Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor'u mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"BÜTÜN TAKIM BİR TARAFA, DZEKO BİR TARAFA!"
Tayfun Bayındır: "Dün 39 yaşında olağanüstü bir Edin Dzeko izledik. “Bütün takım bir tarafa, Dzeko bir tarafa” dersem inanın kimseye haksızlık etmiş olmam. Mourinho, zayıf Hatay’a karşı 90 dakika 3-5-2 oynadı. Bu sistemde o beşlinin ortasında yaratıcı bir ayağa ihtiyacınız var. Çift santrfor ile oynarken bu yaratıcı ayağın Edin Dzeko olması, herhalde son ihtimaldir. Yine bu sistemde iki kanat oyuncusunun çok aktif olması, kanatlardan sürekli top getirip orta yapması beklenir. Dzeko onu da yaptı. Savunmadan top çıkarttı, pas istasyonu oldu, top dağıttı, asist yaptı, ha bir de penaltı kaçırdı. Tüm bunları tek başına 39 yaşındaki bir oyuncu yapar, diğerleri de oynuyormuş gibi davranırsa, kazandığınız bir maç sonrasında protesto edilmeniz son derece doğaldır." (Milliyet)
"MOURINHO'NUN OYNATTIĞI FUTBOL BU OLAMAZ"
Mustafa Çulcu: "Hocasız ve 8 eksikle sahaya çıkan Hatayspor'a karşı oynayan Fenerbahçe bu olamaz. Osayi çıktı, Mert Müldür girdi. Tadic çıktı Szymanski girdi. Oysa oyunun çözülmesi için oyun İrfan'ı çağırıyordu ama olmadı. Mourinho'nun oynattığı futbol bu olamaz. Kazanmasına rağmen taraftarın istediği Fenerbahçe bu olamaz." (Sabah)
"GALATASARAY'I YENİLMEZ YAPAN ORGANİZASYON"
Gürcan Bilgiç: "Acayip bir 90 dakikaydı. Kazanılan maçtan eve dönen taraftarın "mutsuz" olmayı seçtiği sezonun klasiği arasına girecek. Mücadeleden vazgeçen taraftar oldu mu, hele hele Fenerbahçe tribünüyse, Mourinho'nun da Ali Koç'un da başı dertte demektir. Çünkü her rakibe sahada meydan okursun ama kendi taraftarın karşındaysa, hiçbir şansın kalmaz. Penaltıyı kaçırmasına rağmen Dzeko'nun liderliği olmasa, kaos daha da büyüyecekti. Bu nedenle başta "Special One" olmak üzere, karşıdan esen rüzgarı arkalarına almak için strateji, öncesinde de taraftarın kendi duygularını yaşayacağı oyunu bulmalılar. Galatasaray'ı "yenilmez" yapan bir organizasyonla, başka türlü savaşamazlar." (Sabah)
"EN-NESYRI'Yİ GÖNDERMEK BÜYÜK HATA OLUR"
Ömer Üründül: "F.Bahçe'nin girdiği gol pozisyonlarının hepsinde En-Nesyri var. 2 gol attı, bir net pozisyonu kötü kullandı, bir kere direğe takıldı, 3 kere de gecenin başarılı ismi Erce'yi geçemedi. Kaçan penaltının da asistini yaptı. Eğer yönetim, En-Nesyri'yi bırakırsa çok büyük bir hataya imza atar. Dzeko da zaman zaman orta sahanın içine girip ileriye çok olumlu gollük paslar attı. Kaçırdığı penaltı da aşırı yorgunluğun neticesiydi. F.Bahçe ile ilgili görüşüm şöyle; eğer Mourinho ağır oyunculardan 11'i kurmaya devam ederse işler kesinlikle iyi gitmez." (Sabah)
"TATSIZ GALİBİYET"
İbrahim Yıldız: Fenerbahçe Hatayspor’u 2-1 yenerek 3 puanı cebine koydu. Galibiyet güzel elbette. Ya oyun? Heyecan vermeyen, temposu zayıf, güvensiz bir oyun izledik. Oysa, Süper Lig’den düşmemek için mücadele veren Hatayspor karşısında daha farklı bir skor ve mücadele bekleniyordu. Başkanı istifa etmiş, teknik direktörü yok, ilk 11’de oynayan 6-7 oyuncusundan yoksun Hatayspor düşük profilli bir takım. Böyle bir takım karşısında doğal olarak beklenti yüksekti. (Habertürk)
"YENİ BİR ŞEYLER DENEDİĞİ İÇİN..."
Uğur Meleke: "Bu Hatayspor’un tabii ki Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı gerçek bir sınav olduğunu söylemek güç. Jose Mourinho da sanırım rakibin zayıflığını dikkate alarak bu sezon ilk kez bir maça üçlü savunmayla başladı. İlk kez bir resmi maçta 11’de forma giyen Levent Mercan sol stoper oynadı. Kostic’le Samuel kanat bek olarak görev yaptılar. Tadic’se 3-4-1-2’de Dzeko-Nesyri ikilisinin arkasında on numara rolündeydi. Kağıt üzerinde Mourinho’ya yeni bir şeyler denediği için belki bir kredi verilebilir. Ancak dünkü maç çok başarılı bir deneme miydi, o tartışılır elbette." (Hürriyet)
"FUTBOLU BİLMEDEN HAKEMLİK YAPIYORLAR"
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe için işler çok kötü. Her kötü anda seyirci 'Yönetim istifa' diye bağırıyor. Bundan sonra ne yapabilirler, kestiremiyorum. Dzeko dışında da ne yaptığını bilen bir şeyler yapan bir oyuncu yok. Türk hakemleri için her maç acı çekiyoruz… Çok kötüler. Futbolu bilmeden hakemlik yapıyorlar. Verdikleri ve vermedikleri fauller skandal. Mesela Osayi rakip kalecinin tabanla eline vuruyor, sarı kart olması gerekirken hiçbir şey vermiyor. Aboubakar kafayla itiyor mu vuruyor mu tartışılır. Son dakikalarda verdiği penaltıda VAR daveti doğru. Dolayısıyla penaltı kararı da doğru." (Sabah)
"TARAFTARI KAZANMAK ŞART"
İlker Yağcıoğlu: "Bu oyuncuları oynatacak da, onlara kazanma alışkanlığını kazandıracak da, onları hep hazır tutması gereken de Jose Mourinho. Ama hoca da böyle bir ışık göremiyoruz. Kahraman olmak için cesur kararlar almak lazım. Bu yüzden de Fenerbahçe yönetiminin ya Mourinho ile ciddi şekilde konuşup takımını toparlamasını istemesi lazım ya da hocaya güvenmiyorlarsa bir an evvel yolları ayırmak doğru olabilir. Son olarak şunu da söyleyeyim taraftara rağmen başarılı olmak mümkün değildir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin taraftarını kazanacak oyunu bir önce oynaması gerekir." (Takvim)
"HAVLU ATMIŞLAR"
Hilmi Türkay: "F.Bahçe’nin işi çok zor. Maç öncesi “Yönetim istifa” sesleri, maç başlıyor aynısı, skor 1-1 oluyor yine devam! Tribünler haklı. Takım bir şey oynamıyor. Bir penaltı kaçırmasına rağmen Dzeko ve her yere koşan Amrabat dışında diğer futbolcular havlu atmış! Bu işin bittiğini kabullenmiş gibiler. İnsan biraz yüreğini ortaya koyar. Taraftarlar futbol görmek istiyor, mücadele bekliyor. Ne zaman olacak merak ediyorum. Şu ana dek göremedim de!" (Cumhuriyet)