Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu... Demi Moore 45 yıllık kariyerinde bir ilki başardı

        82. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

        Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törende The Brutalist, dram dalında En İyi Film seçilirken Demi Moore, çok ses getiren The Substance (Cevher) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        82. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen Altın Küre ödül törenini ABD'nin ünlü kadın komedyenlerinden Nikki Glaser sundu.

        Film kategorilerinde gecenin kazananları The Brutalist ve müzikal Emilia Pérez olurken, Shōgun, Hacks ve Baby Reindeer ise televizyon kategorisinde öne çıktı.

        İLK KEZ ALTIN KÜRE KAZANDI

        The Substance filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Demi Moore "Gerçekten bunu beklemiyordum. Şu anda şok içindeyim. Yaklaşık 45 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum ve bu, oyuncu olarak kazandığım ilk ödül. Çok mütevazı ve minnettar hissediyorum" dedi.

        30 yıl önce bir yapımcının kendisine "Patlamış mısır oyuncusu" dediğini hatırlatan Moore, kazandığı ödül hakkında "O zamanlar, bunun benim sahip olmama izin verilen bir şey olmadığını düşündüm. Bu düşünceye inandım ve bu zamanla beni yıprattı. Öyle ki birkaç yıl önce belki bu işin sonuna geldiğimi düşündüm" diye ekledi.

        62 yaşındaki Moore "Kendime inanmadığımda bana inanan insanlara minnettarım" diye teşekkür etti.

        Demi Moore
        Demi Moore

        İŞTE 82. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

        SİNEMA

        En İyi Film - Dram

        KAZANAN: The Brutalist

        A Complete Unknown

        Conclave

        Dune: Part Two

        Nickel Boys

        September 5

        En İyi Film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

        Anora

        Challengers

        KAZANAN: Emilia Pérez

        A Real Pain

        The Substance

        Wicked

        En İyi Film - İngilizce Olmayan

        All We Imagine as Light

        KAZANAN: Emilia Pérez

        The Girl with the Needle

        I'm Still Here

        The Seed of the Sacred Fig

        Vermiglio

        REKLAM

        En İyi Film - Animasyon

        KAZANAN: Flow

        Inside Out 2

        Memoir of a Snail

        Moana 2

        Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

        The Wild Robot

        Gişe Başarısı

        Alien: Romulus

        Beetlejuice Beetlejuice

        Deadpool & Wolverine

        Gladiator II

        Inside Out 2

        Twisters

        KAZANAN: Wicked

        The Wild Robot

        En İyi Kadın Oyuncu - Dram

        Pamela Anderson, The Last Showgirl

        Angelina Jolie, Maria

        Nicole Kidman, Babygirl

        Tilda Swinton, The Room Next Door

        KAZANAN: Fernanda Torres, I'm Still Here

        Kate Winslet, Lee

        Fernanda Torres
        Fernanda Torres

        En İyi Erkek Oyuncu - Dram

        KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

        Timothée Chalamet, A Complete Unknown

        Daniel Craig, Queer

        Colman Domingo, Sing Sing

        Ralph Fiennes, Conclave

        Sebastian Stan, The Apprentice

        Adrien Brody
        Adrien Brody

        En İyi Kadın Oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

        Amy Adams, Nightbitch

        Cynthia Erivo, Wicked

        Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

        Mikey Madison, Anora

        KAZANAN: Demi Moore, The Substance

        Zendaya, Challengers

        REKLAM

        En İyi Erkek Oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

        Jesse Eisenberg, A Real Pain

        Hugh Grant, Heretic

        Gabriel LaBelle, Saturday Night

        Jesse Plemons, Kinds of Kindness

        Glen Powell, Hit Man

        KAZANAN: Sebastian Stan, A Different Man

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        Ariana Grande, Wicked

        Selena Gomez, Emilia Pérez

        Felicity Jones, The Brutalist

        Margaret Qualley, The Substance

        Isabella Rossellini, Conclave

        KAZANAN: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

        Zoe Saldaña
        Zoe Saldaña

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        Yura Borisov, Anora

        KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

        Edward Norton, A Complete Unknown

        Guy Pearce, The Brutalist

        Jeremy Strong, The Apprentice

        Denzel Washington, Gladiator II

        En İyi Yönetmen

        Jacques Audiard, Emilia Pérez

        Sean Baker, Anora

        Edward Berger, Conclave

        KAZANAN: Brady Corbet, The Brutalist

        Coralie Fargeat, The Substance

        Payal Kapadia, All We Imagine as Light

        REKLAM

        En İyi Senaryo

        KAZANAN: Peter Straughan, Conclave

        Jacques Audiard, Emilia Pérez

        Sean Baker, Anora

        Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist

        Jesse Eisenberg, A Real Pain

        Coralie Fargeat, The Substance

        En İyi Orijinal Şarkı

        KAZANAN: El Mal, Emilia Pérez

        Beautiful That Way, The Last Showgirl

        Compress/Repress, Challengers

        Forbidden Road, Better Man

        Kiss The Sky, The Wild Robot

        Mi Camino, Emilia Pérez

        En İyi Orijinal Film Müziği

        KAZANAN: Challengers

        Conclave

        The Brutalist

        The Wild Robot

        Emilia Pérez

        Dune: Part Two

        TELEVİZYON

        En İyi Dizi - Dram

        The Diplomat

        Mr. and Mrs. Smith

        KAZANAN: Shōgun

        Squid Game

        Slow Horses

        The Day of the Jackal

        En İyi Dizi - Komedi/Müzikal

        Abbott Elementary

        The Bear

        The Gentlemen

        KAZANAN: Hacks

        Nobody Wants This

        Only Murders in the Building

        REKLAM

        En İyi Mini Dizi

        KAZANAN: Baby Reindeer

        Disclaimer

        Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

        The Penguin

        Ripley

        True Detective: Night Country

        En İyi Kadın Televizyon Oyuncusu - Dram

        KAZANAN: Anna Sawai, Shōgun

        Kathy Bates, Matlock

        Emma D'Arcy, House of the Dragon

        Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith

        Keira Knightley, Black Doves

        Keri Russell, The Diplomat

        Anna Sawai
        Anna Sawai

        En İyi Erkek Televizyon Oyuncusu - Dram

        KAZANAN: Hiroyuki Sanada, Shōgun

        Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith

        Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

        Gary Oldman, Slow Horses

        Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

        Billy Bob Thornton, Landman (Paramount+)

        En İyi Televizyon Kadın Oyuncusu - Komedi ya da müzikal

        KAZANAN: Jean Smart, Hacks

        Kristen Bell, Nobody Wants This

        Quinta Brunson, Abbott Elementary

        Ayo Edebiri, The Bear

        Selena Gomez, Only Murders in the Building

        Kathryn Hahn, Agatha All Along

        Jean Smart
        Jean Smart

        En İyi Televizyon Kadın Oyuncusu - Komedi ya da müzikal

        KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear

        Adam Brody, Nobody Wants This

        Ted Danson, A Man on the Inside

        Steve Martin, Only Murders in the Building

        Jason Segel, Shrinking

        Martin Short, Only Murders in the Building

        En İyi Televizyon Kadın Oyuncusu - Mini dizi

        KAZANAN: Jodie Foster, True Detective: Night Country

        Cate Blanchett, Disclaimer

        Cristin Milioti, The Penguin

        Sofía Vergara, Griselda

        Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

        Kate Winslet, The Regime

        Jodie Foster
        Jodie Foster

        En İyi Televizyon Erkek Oyuncusu - Mini dizi

        KAZANAN: Colin Farrell, The Penguin

        Richard Gadd, Baby Reindeer

        Kevin Kline, Disclaimer

        Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

        Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow

        Andrew Scott, Ripley

        En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        KAZANAN: Jessica Gunning, Baby Reindeer

        Liza Colón-Zayas, The Bear

        Hannah Einbinder, Hacks

        Dakota Fanning, Ripley

        Allison Janney, The Diplomat

        Kali Reis, True Detective: Night Country

        Jessica Gunning
        Jessica Gunning

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        KAZANAN: Tadanobu Asano, Shōgun

        Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

        Harrison Ford, Shrinking

        Jack Lowden, Slow Horses

        Diego Luna, La Maquina

        Ebon Moss-Bachrach, The Bear

        En İyi Stand-Up Komedi Performansı

        KAZANAN: Ali Wong, Single Lady

        Jamie Foxx, What Had Happened Was

        Nikki Glaser, Someday You'll Die

        Seth Meyers, Dad Man Walking

        Adam Sandler, Love You

        Ramy Youssef, More Feelings

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın küre ödülleri
        #Golden Globe
        #Golden Globe 2025
        #altın küre kazananlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!