82. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törende The Brutalist, dram dalında En İyi Film seçilirken Demi Moore, çok ses getiren The Substance (Cevher) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı
82. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen Altın Küre ödül törenini ABD'nin ünlü kadın komedyenlerinden Nikki Glaser sundu.
Film kategorilerinde gecenin kazananları The Brutalist ve müzikal Emilia Pérez olurken, Shōgun, Hacks ve Baby Reindeer ise televizyon kategorisinde öne çıktı.
İLK KEZ ALTIN KÜRE KAZANDI
The Substance filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Demi Moore "Gerçekten bunu beklemiyordum. Şu anda şok içindeyim. Yaklaşık 45 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum ve bu, oyuncu olarak kazandığım ilk ödül. Çok mütevazı ve minnettar hissediyorum" dedi.
30 yıl önce bir yapımcının kendisine "Patlamış mısır oyuncusu" dediğini hatırlatan Moore, kazandığı ödül hakkında "O zamanlar, bunun benim sahip olmama izin verilen bir şey olmadığını düşündüm. Bu düşünceye inandım ve bu zamanla beni yıprattı. Öyle ki birkaç yıl önce belki bu işin sonuna geldiğimi düşündüm" diye ekledi.
62 yaşındaki Moore "Kendime inanmadığımda bana inanan insanlara minnettarım" diye teşekkür etti.Demi Moore
İŞTE 82. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR
SİNEMA
En İyi Film - Dram
KAZANAN: The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Nickel Boys
September 5
En İyi Film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
Anora
Challengers
KAZANAN: Emilia Pérez
A Real Pain
The Substance
Wicked
En İyi Film - İngilizce Olmayan
All We Imagine as Light
KAZANAN: Emilia Pérez
The Girl with the Needle
I'm Still Here
The Seed of the Sacred Fig
Vermiglio
En İyi Film - Animasyon
KAZANAN: Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Moana 2
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
Gişe Başarısı
Alien: Romulus
Beetlejuice Beetlejuice
Deadpool & Wolverine
Gladiator II
Inside Out 2
Twisters
KAZANAN: Wicked
The Wild Robot
En İyi Kadın Oyuncu - Dram
Pamela Anderson, The Last Showgirl
Angelina Jolie, Maria
Nicole Kidman, Babygirl
Tilda Swinton, The Room Next Door
KAZANAN: Fernanda Torres, I'm Still Here
Kate Winslet, LeeFernanda Torres
En İyi Erkek Oyuncu - Dram
KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist
Timothée Chalamet, A Complete Unknown
Daniel Craig, Queer
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The ApprenticeAdrien Brody
En İyi Kadın Oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
Amy Adams, Nightbitch
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
Mikey Madison, Anora
KAZANAN: Demi Moore, The Substance
Zendaya, Challengers
En İyi Erkek Oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
Jesse Eisenberg, A Real Pain
Hugh Grant, Heretic
Gabriel LaBelle, Saturday Night
Jesse Plemons, Kinds of Kindness
Glen Powell, Hit Man
KAZANAN: Sebastian Stan, A Different Man
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Ariana Grande, Wicked
Selena Gomez, Emilia Pérez
Felicity Jones, The Brutalist
Margaret Qualley, The Substance
Isabella Rossellini, Conclave
KAZANAN: Zoe Saldaña, Emilia PérezZoe Saldaña
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Yura Borisov, Anora
KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice
Denzel Washington, Gladiator II
En İyi Yönetmen
Jacques Audiard, Emilia Pérez
Sean Baker, Anora
Edward Berger, Conclave
KAZANAN: Brady Corbet, The Brutalist
Coralie Fargeat, The Substance
Payal Kapadia, All We Imagine as Light
En İyi Senaryo
KAZANAN: Peter Straughan, Conclave
Jacques Audiard, Emilia Pérez
Sean Baker, Anora
Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist
Jesse Eisenberg, A Real Pain
Coralie Fargeat, The Substance
En İyi Orijinal Şarkı
KAZANAN: El Mal, Emilia Pérez
Beautiful That Way, The Last Showgirl
Compress/Repress, Challengers
Forbidden Road, Better Man
Kiss The Sky, The Wild Robot
Mi Camino, Emilia Pérez
En İyi Orijinal Film Müziği
KAZANAN: Challengers
Conclave
The Brutalist
The Wild Robot
Emilia Pérez
Dune: Part Two
TELEVİZYON
En İyi Dizi - Dram
The Diplomat
Mr. and Mrs. Smith
KAZANAN: Shōgun
Squid Game
Slow Horses
The Day of the Jackal
En İyi Dizi - Komedi/Müzikal
Abbott Elementary
The Bear
The Gentlemen
KAZANAN: Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
En İyi Mini Dizi
KAZANAN: Baby Reindeer
Disclaimer
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
The Penguin
Ripley
True Detective: Night Country
En İyi Kadın Televizyon Oyuncusu - Dram
KAZANAN: Anna Sawai, Shōgun
Kathy Bates, Matlock
Emma D'Arcy, House of the Dragon
Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith
Keira Knightley, Black Doves
Keri Russell, The DiplomatAnna Sawai
En İyi Erkek Televizyon Oyuncusu - Dram
KAZANAN: Hiroyuki Sanada, Shōgun
Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith
Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
Gary Oldman, Slow Horses
Eddie Redmayne, The Day of the Jackal
Billy Bob Thornton, Landman (Paramount+)
En İyi Televizyon Kadın Oyuncusu - Komedi ya da müzikal
KAZANAN: Jean Smart, Hacks
Kristen Bell, Nobody Wants This
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Edebiri, The Bear
Selena Gomez, Only Murders in the Building
Kathryn Hahn, Agatha All AlongJean Smart
En İyi Televizyon Kadın Oyuncusu - Komedi ya da müzikal
KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, A Man on the Inside
Steve Martin, Only Murders in the Building
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only Murders in the Building
En İyi Televizyon Kadın Oyuncusu - Mini dizi
KAZANAN: Jodie Foster, True Detective: Night Country
Cate Blanchett, Disclaimer
Cristin Milioti, The Penguin
Sofía Vergara, Griselda
Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
Kate Winslet, The Regime
En İyi Televizyon Erkek Oyuncusu - Mini dizi
KAZANAN: Colin Farrell, The Penguin
Richard Gadd, Baby Reindeer
Kevin Kline, Disclaimer
Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow
Andrew Scott, Ripley
En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu
KAZANAN: Jessica Gunning, Baby Reindeer
Liza Colón-Zayas, The Bear
Hannah Einbinder, Hacks
Dakota Fanning, Ripley
Allison Janney, The Diplomat
Kali Reis, True Detective: Night CountryJessica Gunning
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
KAZANAN: Tadanobu Asano, Shōgun
Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Harrison Ford, Shrinking
Jack Lowden, Slow Horses
Diego Luna, La Maquina
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
En İyi Stand-Up Komedi Performansı
KAZANAN: Ali Wong, Single Lady
Jamie Foxx, What Had Happened Was
Nikki Glaser, Someday You'll Die
Seth Meyers, Dad Man Walking
Adam Sandler, Love You
Ramy Youssef, More Feelings