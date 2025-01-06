Kredi derecelendirme kuruluşuları olumlu sinyal verirse piyasayı etkiler

Ayılar ve Boğalar Programı'na katılan Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy, geçen hafta piyasa beklentilerinin üstünde yüzde 1,03 olarak enflasyon rakamının önemine dikkat çekerek, "Bu da gelecekte faiz indirimlerinin süreceğine dair sinyal verdi. Ocak ayı toplantısında bir 250 baz puanlık indirim daha görebiliriz" diye konuştu.

Pozitif reel faizin orta ve uzun vadede sürmesini beklediklerini anlatan Gürsoy, başlangıçta yüzde 4-5 civarında olan reel faizin yüzde 2,5'e doğru normalleşmesini beklediklerini ifade etti.

Bu ay Fitch ve Moody'in Türkiye için not kararlarının olacağına dikkat çeken Gürsoy, "Moody's'ten not artışı bekliyoruz. Burada önemli olan gelecek için ne söyleyecekleri. Temmuzda gözden geçirmeler var. Eğer pozitif sinyaller olursa piyasa için etkisi olumlu olur" dedi. 'ANADOLU EFES İÇİN OLUMLU HABER BEKLİYORUM' Anadolu Efes'in Rusya fabrikasına kayyum atanmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Gürsoy, bunun beklenmeyen bir gelişme olduğunu ancak yabancı ortağın paylarını Anadolu Efes'e devretme isteğinde olduğunu ancak bunun bir şekilde kabul edilmediğini belirterek, "Bence orada bir orta yol bulunabilir. Bu ayın sonuna doğru bir olumlu haber gelmesini bekliyorum" dedi.