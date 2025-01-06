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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!

        İstanbul'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan aracın bagajından bir kadına ait cansız beden çıktı. Kan donduran olayda, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:46
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        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
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        Eyüpsultan'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olayda aracın bagajından bir kadına ait cansız beden çıktı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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