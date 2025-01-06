Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
İstanbul'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan aracın bagajından bir kadına ait cansız beden çıktı. Kan donduran olayda, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi
Giriş: 06.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:46
Eyüpsultan'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
DHA'nın haberine göre kan donduran olayda aracın bagajından bir kadına ait cansız beden çıktı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.
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