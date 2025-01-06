Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Kai Wagner!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Alman basınından sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, ABD MLS Ligi ekiplerinden Philadelphia Union'da forma giyen Alman sol bek Kai Wagner ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe transferde gaza bastı... Ara transferde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara hız veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sky'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, ABD MLS Ligi ekibi Philadelphia Union'dan Alman sol bek Kai Wagner'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladığı iddia edildi.
LAS PALMAS DA PEŞİNDE
Öte yandan Kai Wagner ile Fenerbahçe dışında İspanya'dan Las Palmas'ın da ilgilendiği kaydedildi.
Kai Wagner'in, sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle Philadelphia Union'dan kolay şekilde ayrılabileceğinin de altı çizildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Wagner'in kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kai Wagner, MLS'te bu sezon 1 gol atarken, 10 da asist yaptı.