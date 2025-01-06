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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Kai Wagner! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Kai Wagner!

        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Alman basınından sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, ABD MLS Ligi ekiplerinden Philadelphia Union'da forma giyen Alman sol bek Kai Wagner ile ilgilendiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:32
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        Fenerbahçe transferde gaza bastı... Ara transferde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara hız veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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        Sky'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, ABD MLS Ligi ekibi Philadelphia Union'dan Alman sol bek Kai Wagner'i gündemine aldı.

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        Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladığı iddia edildi.

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        LAS PALMAS DA PEŞİNDE

        Öte yandan Kai Wagner ile Fenerbahçe dışında İspanya'dan Las Palmas'ın da ilgilendiği kaydedildi.

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        Kai Wagner'in, sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle Philadelphia Union'dan kolay şekilde ayrılabileceğinin de altı çizildi.

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        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Wagner'in kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kai Wagner, MLS'te bu sezon 1 gol atarken, 10 da asist yaptı.

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