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        Haberler Yaşam Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir! İşte diyabet hastalarının uzak durması gereken gıdalar ve sebepleri!

        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir! İşte diyabet hastalarının uzak durması gereken gıdalar ve sebepleri!

        Diyabet hastalığını yönetmek, ne yediğiniz ve içtiğinizle başlar. Ancak hangi yiyeceklerin faydalı, hangilerinin zararlı olduğunu bilmek karmaşık olabilir. Sizin için diyabet hastalarının uzak durması gereken gıdaları derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:30
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        Diyabet, kan şekerinin düzenlenmesinde sorunlara yol açan bir hastalıktır. ABD'de, nüfusun yaklaşık %11'i Tip 1 veya Tip 2 diyabetle yaşıyor ve yetişkinlerin %35'i prediyabet sınıfına giriyor. Dengeli ve sağlıklı bir diyet, diyabet belirtilerini yönetmeye ve komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. İşte diyabeti olan veya bu riski taşıyan bireylerin tüketmekten kaçınması gereken yiyecek ve içecekler!

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        KARBONHİDRATLAR

        Karbonhidratlar, vücudun enerji kaynağı olmasının yanı sıra kan şekeri üzerinde en büyük etkiye sahip olan besin grubudur.

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        KAÇINILMASI GEREKEN KARBONHİDRATLAR

        Rafine karbonhidratlar, işlenmiş oldukları için vücut tarafından hızla glikoza dönüştürülür. Bu durum kan şekerinin hızla yükselmesine ve kısa süre sonra acıkma hissine neden olabilir. Beyaz ekmek, beyaz makarna, bazı tahıllar ve unlu mamuller gibi yiyeceklerden kaçınılması tavsiye edilir.

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        Şekerli yiyecekler genellikle besin değeri düşük ve kan şekerinde ani yükselmelere neden olan düşük kaliteli karbonhidratlar içerir. Örnekler arasında kurabiyeler, pastalar, tatlı yoğurtlar, meyveli içecekler ve soslar yer alır. Paketli gıdalardaki şeker içeriğine dikkat edilmelidir.

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        TÜKETİLEBİLECEK KARBONHİDRATLAR

        Tam tahıllar ve lif, vücut tarafından daha yavaş emildiği için kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz. Kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ezmesi ve arpa gibi tahıllar önerilir. Günlük 14 gram lif alınması önerilir.

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        PROTEİNLER

        Proteinler, kasları ve dokuları onarmak için gereklidir. Ancak yağ ve karbonhidrat içeriği de dikkate alınmalıdır.

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        KAÇINILMASI GEREKEN PROTEİNLER

        Yağlı kırmızı etler, sosis, pastırma ve derili tavuk gibi seçeneklerden kaçınılması tavsiye edilir. Bu gıdalar hem kolesterolü yükseltir hem de kilo artışına neden olabilir.

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        YAĞLAR

        Yağlar, enerji kaynağı olmanın yanı sıra vücudun A, D, E ve K vitaminlerini emmesine yardımcı olur. Ancak yağ türüne dikkat edilmelidir.

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        KAÇINILMASI GEREKEN YAĞLAR

        Tereyağı, palm yağı, krem bazlı soslar ve fast food ürünleri gibi doymuş yağ oranı yüksek gıdalar sınırlandırılmalıdır. Hidrojenize yağları içeren paketli ürünler ve margarinden kaçınılması önerilir. Besin etiketleri dikkatlice incelenmelidir.

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        TÜKETİLEBİLECEK YAĞLAR

        Tekli Doymamış Yağlar: Zeytinyağı, avokado, ceviz, badem gibi yağ kaynakları kalp sağlığına faydalıdır.

        Çoklu Doymamış Yağlar: Omega-3 yağ asitleri içeren somon, ceviz, chia tohumları gibi gıdalar önerilir

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        İÇECEKLER

        Diyabetli bireyler için içecek seçimi de son derece önemlidir.

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        KAÇINILMASI GEREKEN İÇECEKLER

        Şekerli İçecekler: Gazozlar, meyve suları ve tatlandırılmış çaylar şeker oranı yüksek olduğu için kaçınılmalıdır.

        Alkollü İçecekler: Birçok alkollü içecek, şeker ve karbonhidrat içerir. Ağırlıklı olarak bira ve tatlı karışımlar tüketilmemelidir.

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        TÜKETİLEBİLECEK İÇECEKLER

        Sıfır Kalorili Seçenekler: Su, bitki çayları ve şekersiz kahve gibi içecekler önerilir. Suya limon dilimleri veya meyve eklenerek lezzet katılabilir.

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