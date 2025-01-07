47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, ABD'li podcast yayıncısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtladı.

Donald Trump özellikle İsrail'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump "Ben İsrail'in en iyi dostuyum. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyan da bendim. Son zamanlarda İsrail'le ilgili bütün iyi olayların ardında ben varım. Ancak şu an barışı desteklediğimi de belirtmeliyim." dedi.