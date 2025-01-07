Donald Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor

Dünyanın 4 yıl sonra yeniden Donald Trump dönemini yaşamasına sayılı gün kaldı. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak. Trump'ın bu süreçte "Grönland'ın ABD kontrolünde olması" ve "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması" gerektiği yönündeki ısrarı ise devam ediyor.

Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı iki hafta sonra ziyaret etmeyi planladığı ifade edildi. ABD medyası, Trump Jr.'ın bir günlük özel ziyareti sırasında bir çekim için video görüntüleri kaydetmeyi planladığını da bildirdi.

Donald Trump, Aralık ayında "Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolü ABD ulusal güvenliği için mutlak bir zorunluluktur" dediğinde tartışma yeniden alevlenmişti. 2016-2020 dönemindeki başkanlığında Arktik adasını satın almakla ilgilendiğini ifade etmişti. Trump, her iki seferde de Grönland liderleri tarafından reddedildi. REKLAM Grönland Başbakanı Mute Egede, Trump'ın açıklamalarının ardından net bir yanıt vermişti; "Satılık değiliz ve satılmayacağız. Grönland, Grönland halkına aittir."

Trump Grönland'ı neden istiyor? Haberi Görüntüle "GRÖNLAND'I YENİDEN HARİKA YAPIN" Trump, Truth Social sosyal medya platformunda oğlunun Grönland seyahatini doğruladı. Don Jr ve "çeşitli temsilcilerin" Grönland'a "en muhteşem alanları ve manzaraları ziyaret etmek için" seyahat edeceğini söyledi. Trump, Grönland ve halkının "ülkemizin bir parçası haline gelirse, bundan muazzam bir şekilde faydalanacağını" sözlerine ekledi ve "Onu çok vahşi bir dış dünyadan koruyacağız ve ona değer vereceğiz. Grönland'ı yeniden harika yapın!" ifadelerini kullandı.

DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA Danimarka Dışişleri Bakanlığı ziyarete ilişkin, "Donald Trump Jr.'ın Grönland'a planlı ziyaretini not ettik. Bu resmi bir Amerikan ziyareti olmadığı için Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın ziyarete ilişkin başka bir yorumu yok" açıklamasında bulundu. TRUMP GRÖNLAND'I İSTEYEN İLK BAŞKAN DEĞİL Grönland, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya giden en kısa rota üzerinde yer alıyor ve bu da onu ABD için stratejik olarak önemli kılıyor. Ayrıca büyük bir Amerikan uzay tesisine de ev sahipliği yapıyor.

Trump, Grönland'ı satın almayı öneren ilk ABD başkanı değil. Bu fikir ilk olarak ülkenin 17. başkanı Andrew Johnson tarafından 1860'larda ortaya atıldı. "KANADA ABD İLE BİRLEŞİRSE" Diğer yandan Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönündeki açıklamaları Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifasından sonra da sürdü. Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, "Kanada'daki birçok kişi 51. Eyalet olmayı SEVİYOR. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu devasa ticaret açıkları ve sübvansiyonlara artık katlanamaz. Justin Trudeau bunu biliyordu ve istifa etti" dedi.