Fenerbahçe'den stoper sürprizi!
Devre arası transfer döneminde defans bölgesini güçlendirme kararı alan Fenerbahçe için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper hamlesi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Becao'nun ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası defans bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Ada'da buldu.
STOPERE DIEGO CARLOS!
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Brezilyalı stoper Diego Carlos için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, bu transferde önemli bir noktaya geldi.
İLERLEME KAYDEDİLDİ
Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Diego Carlos transferi için kulübü Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında bitirebileceği ifade edilirken, Aston Villa'nın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Aston Villa formasıyla 10 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. Aston Villa, 2022 yılında Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer etmişti.