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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik! | Son dakika haberleri

        25'ten 100'e! 'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Türkiye'de son yıllarda sıkça görülmeye başlanan silahlı saldırılarda ruhsatsız silahların kullanımı dikkat çekiyor. Bu sorun son 5 yıldır arama motorlarına indekslenen haber veya paylaşımlara da yansıyor. Öyle ki ruhsatsız silah ifadesinin indekslendiği 5-11 Ocak 2020 tarihindeki veri sayısı 25 iken, 3-9 Kasım 2024 arasında bu sayı 100'e yükseldi. Yükselen grafiğin de doğrudan artan olaylarla ilişkili olduğu dikkat çekti. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

        Giriş: 07.01.2025 - 07:26 Güncelleme: 07.01.2025 - 07:26
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        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
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        Son yıllarda özellikle ruhsatsız silahların kullanıldığı ve bazılarının cinayetle sonuçlandığı saldırılar hız kesmiyor. Neredeyse her gün bir ya da birkaç silahlı saldırı olayı yaşanıyor.

        Umut Vakfı'nın geçtiğimiz yıl yayınladığı ve 2023 yılına ait verileri içeren Türkiye Silahlı Şiddet Haritası'nda 3 bin 773 silahlı şiddet olayının yaşandığı belirtildi. Vakıf 2023 yılında ülkemizde yaklaşık 4 milyon ruhsatlı silah bulunduğunu ve bunun 9 katının da ruhsatsız olduğunu kaydetti.

        GOOGLE TRENDS'E DE YANSIDI

        Bu sorun son 5 yıldır arama motorlarına indekslenen haber veya paylaşımlara da yansıyor. Öyle ki ruhsatsız silahların kullanıldığı olaylarla ilgili hazırlanan haber metinlerinde veya paylaşımlarda bir artış gözlemleniyor. Bu konuda ruhsatsız silah ifadesinin indekslendiği Google Trends'teki 5-11 Ocak 2020 tarihindeki veri sayısı 25 iken, 3-9 Kasım 2024 arasında bu sayı 100'e çıkıyor. Yükselen grafiğin de doğrudan artan olaylarla ilişkili olduğu dikkat çekiyor.

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        2023 BİTMEDEN YASALAŞTI

        Ruhsatsız silahlarla ilgili artan şiddet olayları üzerine de yeni önlemler getirildi. Buna göre geçtiğimiz kasım ayında yasalaşan "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" düzenlemesinde ruhsatsız silah cezalarında artırıma gidildi.

        HAPİS CEZASI 4 YILA ÇIKARILDI

        Yasaya göre kanun hükmüne aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.

        "150 BİN RUHSATSIZ SİLAH YAKALADIK"

        İçişleri Bakanı Yerlikaya da düzenlemenin yasalaşmasının ardından, "1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarmamızca yapılan 'Mercek' operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakaladık. Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765. Ruhsatsız silah alanları, bulunduranları ve taşıyanları bir bir yakalıyor, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

        YILBAŞI KONTROLLERİNDE DE ELE GEÇİRİLDİ

        Öte yandan sadece İstanbul'da yılbaşında yapılan rutin denetimlerde bile dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Buna göre megakentteki aramalarda 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da geçtiğimiz yılın son günlerinde "Hücre" operasyonlarında ruhsatsız tabancalar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini belirtti.

        RUHSATTA EN ÖNEMLİ DETAY SORUŞTURMA

        Peki silah ruhsatı alınırken nelere dikkat ediliyor? Bu konuda sağlık raporu gibi bir dizi başvuru bulunuyor. Ancak en önemli detay ilgili makam tarafından yapılacak soruşturmanın olumlu sonuçlanması. Buna göre valilik onayıyla silah satın alma belgesi alınabiliyor.

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