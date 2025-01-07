Galatasaray'da sol beke yerli takviye!
Galatasaray ligin ikinci yarısı için yerli bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu bölge için düşündüğü isimlerse ortaya çıktı.
Ismail Jakobs’un sakatlık geçmişi ve fiziksel yapısı Galatasaray’ın planlarını değiştirdi.
Senegalli futbolcunun dizinde bulunan bir problemin küçük sakatlıklara dönüşme ihtimali bulunuyor.
İkinci yarıda üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray bu nedenle kadroyu alternatifli hale getirmek istiyor.
Okan Buruk sıkışık fikstürde sol bek rotasyonuna dahil edebileceği bir ismin kadroya katılması yönünde rapor verdi.
Yabancı kontenjanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, bu nedenle yerli sol bek üzerine çalışmalara başladı.
İlk olarak Rangers’ın sol beki Rıdvan Yılmaz’ı düşünen Cimbom, 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmaması üzerine rotasını Türkiye’ye çevirdi.
Alanyaspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Özdemir de gündeme geldi.
Maddi taleplerin Galatasaray’ın bütçesini aşması sonrasında sarı-kırmızılılar Eren Elmalı’yı gündemine aldı.
Kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Eren Elmalı bir süre önce de Galatasaray’a önerilmişti.
Okan Buruk o dönem için sol bekin önceliği olmadığını ifade etmişti.
Sarı-kırmızılılar bu gelişmelerin ardından Trabzonspor ile resmi temaslara da başladı.
Devre arasında üç transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Eren’in kadroya katılması halinde UEFA listesi için önceliğini diğer transferlere verecek.