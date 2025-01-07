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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama ABD'nin yeni hamlesi, Çin'in teknoloji devine ağır darbe vurdu - Teknoloji Haberleri

        ABD'nin yeni hamlesi, Çin'in teknoloji devine ağır darbe vurdu

        Çinli teknoloji devi Tencent, ABD Savunma Bakanlığı tarafından Çin askeri şirketleri listesine eklendi ve hisseleri büyük düşüş yaşadı. Yüzde 9.7 hisse değeri kaybı yaşayan şirket, bu listeye eklenmesinin bir hata olduğunu belirterek, ABD Savunma Bakanlığı ile görüşmeler yapmayı planladığını bildirdi

        Giriş: 07.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:15
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        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
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        Çin ile ABD arasında bir süredir özellikle teknoloji firmaları üzerinden devam eden 'Modern çağın soğuk savaşı'nda yeni bir cephe açıldı. TikTok'un engellenmesi, Çinli 140 şirkete ihracat kısıtı gibi hamlelere Çin'den gelen ABD'ye ihracat yasağı misillemesi gibi hamlelerin ardından ABD bu kez de Çin'in teknoloji devi ve WeChat superapp, PubG Mobile oyunu gibi önde gelen teknolojik uygulamaların sahibi olan Tencent'i askeri şirketler listesine ekledi.

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        HİSSE DEĞERİ BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

        ABD Savunma Bakanlığı tarafından Çin askeri şirketleri listesine eklenmesinin ardından hisselerinde büyük bir düşüş yaşadı. Bu gelişme, Tencent'in ticaret, teknoloji ve entelektüel mülkiyet üzerindeki olası etkileri nedeniyle hisselerinin hızla değer kaybetmesine yol açtı. Şirketin hisse senetleri, haberin duyurulmasından sonra yüzde 9.7 oranında düştü.

        ABD Savunma Bakanlığı, bu listeyi Çin'in askeri gücünü destekleyen teknoloji kullanımını engellemek amacıyla oluşturdu. Tencent, bu listeye eklenmesinin bir "hata" olduğunu belirtti ve "biz askeri bir şirket değiliz" ifadesiyle tepki verdi. Şirket, ABD Savunma Bakanlığı ile görüşerek bu listeden çıkarılmak için adımlar atmayı planladığını bildirdi.

        ÇİN TEKNOLOJİ DEVLERİ İÇİN YENİ BİR RİSK

        Bu gelişme, Çin teknoloji devleri için yeni bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Çin'in zorlu ekonomik koşulları, şirketlerin hisse değerlerini etkilerken, ABD hükümeti de yüksek teknoloji ihracatını sınırlayarak ve diğer önlemlerle Çin'deki yenilikçiliği engellemeye çalışıyor. Citigroup, Tencent'in hisse senetlerindeki düşüşü, şirketin Çin'deki lider konumunu sürdürmesi nedeniyle cazip bir satın alma fırsatı olarak değerlendirdi.

        Tencent, WeChat ve diğer maliyet katkılarıyla birlikte Çin'deki en büyük oyun şirketi olarak baskın bir konumda bulunuyor. Ancak, pandemi öncesi dönemlere kıyasla büyüme hızı yavaşladı. Şirket, WeChat ekosistemi ve diğer çeşitli gelir kaynakları ile büyüme potansiyelini sürdürüyor.

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