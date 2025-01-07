ABD'nin yeni hamlesi, Çin'in teknoloji devine ağır darbe vurdu

Çin ile ABD arasında bir süredir özellikle teknoloji firmaları üzerinden devam eden 'Modern çağın soğuk savaşı'nda yeni bir cephe açıldı. TikTok'un engellenmesi, Çinli 140 şirkete ihracat kısıtı gibi hamlelere Çin'den gelen ABD'ye ihracat yasağı misillemesi gibi hamlelerin ardından ABD bu kez de Çin'in teknoloji devi ve WeChat superapp, PubG Mobile oyunu gibi önde gelen teknolojik uygulamaların sahibi olan Tencent'i askeri şirketler listesine ekledi.

ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor Haberi Görüntüle HİSSE DEĞERİ BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI ABD Savunma Bakanlığı tarafından Çin askeri şirketleri listesine eklenmesinin ardından hisselerinde büyük bir düşüş yaşadı. Bu gelişme, Tencent'in ticaret, teknoloji ve entelektüel mülkiyet üzerindeki olası etkileri nedeniyle hisselerinin hızla değer kaybetmesine yol açtı. Şirketin hisse senetleri, haberin duyurulmasından sonra yüzde 9.7 oranında düştü. ABD Savunma Bakanlığı, bu listeyi Çin'in askeri gücünü destekleyen teknoloji kullanımını engellemek amacıyla oluşturdu. Tencent, bu listeye eklenmesinin bir "hata" olduğunu belirtti ve "biz askeri bir şirket değiliz" ifadesiyle tepki verdi. Şirket, ABD Savunma Bakanlığı ile görüşerek bu listeden çıkarılmak için adımlar atmayı planladığını bildirdi.

ÇİN TEKNOLOJİ DEVLERİ İÇİN YENİ BİR RİSK Bu gelişme, Çin teknoloji devleri için yeni bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Çin'in zorlu ekonomik koşulları, şirketlerin hisse değerlerini etkilerken, ABD hükümeti de yüksek teknoloji ihracatını sınırlayarak ve diğer önlemlerle Çin'deki yenilikçiliği engellemeye çalışıyor. Citigroup, Tencent'in hisse senetlerindeki düşüşü, şirketin Çin'deki lider konumunu sürdürmesi nedeniyle cazip bir satın alma fırsatı olarak değerlendirdi.