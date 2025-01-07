Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri!
Fenerbahçe'nin hücum hattı için Roberto Firmino ile ilgilendiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Brezilyalı yıldızın menajeri oyuncunun transferiyle ilgili net konuştu ve sarı-lacivertlilerden teklif gelip gelmediğini açıkladı.
Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.
Bir yandan eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, öbür yandan olası transfer ihtimallerini de düşünerek oyuncuların yerlerine gelecek alternatifleri de belirliyor.
Bu kapsamda Youssef En-Nesyri ile Al Nassr ciddi şekilde ilgilenirken, F.Bahçe oyuncuyu devre arasında bırakmaya sıcak yanaşmıyor.
Faslı yıldızın takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirleyen Kanarya'nın, Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.
33 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri Suudi Arabistan basınına açıklamalarda bulundu ve transfer konusuna değindi.
"F.BAHÇE'DEN TEKLİF GELMEDİ"
Arriyadiyah'a açıklamalarda bulunan Firmino'nun menajeri, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık." dedi.
"ARABİSTAN'DAN AYRILMAYACAK"
Ülkeden ayrılmayacağını dile getiren menajer "Firmino şu anda Al-Ahli'ye odaklanmış durumda, Suudi takımında kalacak ve ayrılmayacak." şeklinde sözlerini noktaladı.
Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 19 maça çıkan Firmino, 1.206 dakika forma giydi ve 6 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gözüken Firmino'nun, Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.