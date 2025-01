"Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Şeffaflık, samimiyet ve toplumsal mutabakat isteriz. Bir kişinin özgürlüğü ve bir kişinin siyasi ikbali için bunun içinde olmayacağımızı baştan duyurduk. Bugün DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız öneride Meclis'te hiçbir partinin dışlanmadığı tam yetkili ve şeffaf bir komisyonun kurulması gerektiğini önerdik. Kürtlerin sorunlarını çözecek. Alevilerin uğradığı ayrımcılığı kaldıracak, demokratik bir komisyona katkı sağlayabileceğimizi söyledik. Meclis başkanlığının buna önderlik etmesi gerektiğini, bu komisyonun hiçbir siyasi partiyi dışlamaması gerektiğini, bu komisyonlarda şehit aileleri ve gazilerin olması gerektiğini, bunun toplumu rahatlatacağını, sivil toplum kuruluşlarının bilgi sahibi olması gerektiğini, gizli pazarlıkların olmadığı bir komisyon olması gerektiğini söyledik" dedi. Özel, "Biz, her türlü adaletsizliği ayaklar altına almak için varız. Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım. Biz milletimizin yanındayız" diye konuştu

Habertürk Giriş: 07.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:49 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL