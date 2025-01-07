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        Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç mücadelede forma giyemiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:18
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        SAAT: 19.00

        STAT: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

        HAKEM: Halil Umut Meler

        YAYIN: ATV

        Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Koita

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih

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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

        Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

        Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç mücadelde forma giyemiyor.

        BEŞİKTAŞ, KUPAYI 11 KEZ KAZANDI

        Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı.

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        Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

        Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

        SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

        Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

        Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor.

        Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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