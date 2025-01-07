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        Haberler Spor Futbol Süper Lig HT Spor Gündem'de konuşuldu: Yabancı VAR ne zaman gelecek? - Futbol Haberleri

        HT Spor Gündem'de konuşuldu: Yabancı VAR ne zaman gelecek?

        Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı VAR hakemleri konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının ardından beklenen kararı aldığı ifade ediliyor. Cem Dizdar ve Ahmet Selim Kul yaşanan son gelişmeleri HT Spor Gündem programında değerlendirdi

        Giriş: 07.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:32
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        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
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        Galatasaray maçındaki hakem hatalarına tepki gösteren Göztepe cephesi soluğu Türkiye Futbol Federasyonu'nda almıştı.

        Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kulüp Başkanı Rasmus Frokier Ankersen, CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyarete giden Göztepe kanadı, yabancı hakem talebinde bulundu.

        CEM DİZDAR VE AHMET SELİM KUL HT SPOR GÜNDEM'DE DEĞERLENDİRDİ

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Cem Dizdar, HT Spor Gündem programında Milliyet Gazetesi'nin gündeme getirdiği yabancı VAR hakemi konusunu değerlendirdi.

        Milliyet Gazetesinde yer alan bilgiye göre, VAR'da bulunan Türk hakemlerine ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatan Hacıosmanoğlu, "Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR'ın gelmesi için çalışacağız" dedi.

        Ahmet Selim Kul, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun muhtemelen Çarşamba günü bunu açıklanması bekleniyor. Yabancı VAR olacak bundan sonra." ifadelerini kullandı.

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