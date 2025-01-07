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        Anasayfa Video 7 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ocak 2025 - 16:53 Güncelleme: 07 Ocak 2025 - 17:16

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den DEM Parti ile dün yapılan görüşmeye ilişkin açıklama: Ben olumlu bir atmosfer görüyorum, inşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir. Af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok

        * En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

        * Kanada Başbakanı Trudeau istifa etti, Donald Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor

        * HT Spor Gündem'de konuşuldu: Yabancı VAR ne zaman gelecek?

        * Hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, gözaltına alındığı öğrenildi

        * Benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.30 TL oldu

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