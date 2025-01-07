7 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den DEM Parti ile dün yapılan görüşmeye ilişkin açıklama: Ben olumlu bir atmosfer görüyorum, inşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir. Af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok

* En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

* Kanada Başbakanı Trudeau istifa etti, Donald Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor

* HT Spor Gündem'de konuşuldu: Yabancı VAR ne zaman gelecek?

* Hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, gözaltına alındığı öğrenildi

* Benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.30 TL oldu